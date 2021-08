“On est en direct” de retour le 4 septembre sur France 2 avec Laurent Ruquier et... Léa Salamé

Laurent Ruquier fera sa rentrée samedi 4 septembre à 23:25 sur France 2 pour une seconde saison du magazine “On est en direct” qu'il co-présentera désormais avec Léa Salamé.

Une nouvelle saisson avec une nouveauté de taille, Léa Salamé retrouve Laurent Ruquier et le rejoint aux commandes de “On est en direct”, pour un show hebdomadaire de 2 heures, un grand rdv d’actu et de divertissement, le samedi soir sur France 2 !

Les retrouvailles de l’artiste qui aime bousculer les politiques et la journaliste politique qui aime le travail des artistes pour un show exigeant et populaire, décontracté et tendu, rythmé et festif.

“On est en direct” est une émission tournée vers l’actualité, dans une année décisive, une campagne présidentielle qui s’annonce riche et mouvementée, et une période marquée par des enjeux sociétaux majeurs.

Une émission qui raconte notre époque à travers les personnalités marquantes qui la font.

Chaque semaine, notre duo d'animateurs interviewera les poids lourds de la politique, les hommes et femmes de l’ombre, les grands patrons et les combattants de la société, les témoins de l’actualité, les monstres sacrés de la culture, écrivains, cinéastes, chanteurs ou comédiens, les artistes qui veulent avoir un impact, les humoristes, les jeunes engagés, ou encore les nouveaux talents.

Une confrontation d’un nouveau genre pour provoquer le débat et bousculer les consciences.

L’actualité politique, sociétale donc mais aussi culturelle ! Car la culture est au coeur de l’actu. Elle est essentielle pour nous faire rire, pleurer, réfléchir, s’évader, se construire, se confronter, débattre. La culture est là pour témoigner des évolutions de nos sociétés, bouleverser l’ordre établi et même pour choquer.

Le club de nuit restera ce lieu de référence qui mettra en avant chaque semaine la culture sous toutes ses formes. Le lieu du cinéma, du théâtre, de l’humour, de la musique, de la danse… dans la grande tradition des samedis soir de France 2.

Sans oublier l’humour ! Puisque nous retrouverons le regard acéré de Philippe Caverivière pour sa semaine sans concession !

Pour découvrir les nouveautés et les surprises de “On est en direct” nouvelle version, Laurent Ruquier et Léa Salamé vous donnent rendez-vous le 4 septembre prochain à 23:25 sur France 2.