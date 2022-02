“On est en direct” samedi 19 février : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 19 février à 23:20, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro du magazine “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” est une émission tournée vers l’actualité, dans une année décisive, une campagne présidentielle qui s’annonce riche et mouvementée, et une période marquée par des enjeux sociétaux majeurs.

Une émission qui raconte notre époque à travers les personnalités marquantes qui la font.

Cette semaine, Laurent Ruquier sera seul aux commandes de l'émission, Léa Salamé ayant été positive au Covid-19. Il recevra :

Stéphane De Groodt et Valérie Bonneton réunis dans la pièce « Qui est Monsieur Schmitt ? ».

Niels Schneider et Ana Girardot, amants espions de la série « Totems ».

Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti sera l’invité du face-à-face.

Le créateur de mode Simon Porte Jacquemus.

Philippe et Martine Delerm pour leurs romans « New York sans New York » et « Se reparler de Marguerite ».

Tibz interprètera son titre « Changer ».

Sans oublier l’humour ! Puisque nous retrouverons le regard acéré de Philippe Caverivière pour sa semaine sans concession !