“On est en direct” : Laurent Ruquier quitte la présentation de l'émission

Laurent Ruquier vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'il arrêtait la présentation de son émission “On n'est pas couché” qu'il co-présente avec Léa Salamé sur France 2 le samedi soir.

Samedi 4 juin, ce sera donc le dernier numéro de la saison de l'émission “On est en direct” avec Laurent Ruquier.

Sur son compte Twitter, Laurent Ruquier écrit : « Puisque l'information a été publiée, je confirme que demain soir, ce sera ma dernière émission du samedi soir après 17 saisons passées ensuite depuis “On n'est pas couché” jusquà “On est en direct”.

C'est ma décision de quitter cette case horaire, n'étant pas à l'aise dans la co-animation pour un talk show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant.

Je souhaite bonne chance à Léa Salamé ainsi qu'à son producteur et je travaille avec France 2 sur de nouveaux projets pour la rentrée.

J'espère aussi vous retrouver avec joie, la saison prochaine chaque dimanche soir pour “Les enfants de la télé”.

Merci aux téléspectateurs de m'avoir été si fidèles depuis toutes ces années. Merci aux artistes, écrivains, chanteurs, comédiens et humoristes connus ou moins connus de m'avoir fait confiance pour offrir plus de visibilité à leurs activités culturelles. Ils me manqueront.

Merci surtout aux équipes techniques et à la production d'ADLTV qui m'entouraient ces deux dernières saisons.

À bientôt. »

Laurent Ruquier