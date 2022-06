“On est en direct” samedi 4 juin : les invités de Laurent Ruquier & Léa Salamé sur France 2

Samedi 4 juin à 23:40, Laurent Ruquier & Léa Salamé présenteront sur France 2 le dernier numéro de la saison du talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” est une émission tournée vers l’actualité, dans une année décisive, une campagne présidentielle qui s’annonce riche et mouvementée, et une période marquée par des enjeux sociétaux majeurs.

Une émission qui raconte notre époque à travers les personnalités marquantes qui la font.

Ce sera également la dernière de Laurent Ruquier qui a annoncé cet après-midi qu'il quittait la présentation de l'émission.

Voici les invités qui seront reçus cette semaine par Laurent Ruquier & Léa Salamé :

Jack Lang prêt à célébrer la 40ème Fête de la musique.

Galia Salimo pour son livre "Quelque chose en moins… ou en plus".

Thomas Ngijol dans le film "Fratè" et le spectacle "L'œil du tigre".

Nicky Doll et les 9 queens participant à la Drag Race France Live.

Olivia Ruiz pour son livre "Écoute la pluie tomber".

Bérengère Krief et son spectacle "Amour".

Mathieu Madénian dans son "Spectacle familial".

Sandrine Quétier et son groupe "Les Molly Pepper".

Valérie Mairesse et Estéban pour célébrer 1 an de dessins de la semaine.

Guy Cuevas pour son livre "Avant que la nuit ne m'emporte".

Les Naive New Beaters interprèteront leur titre "One way to go".

Sans oublier l’humour ! Puisque nous retrouverons le regard acéré de Philippe Caverivière pour sa semaine sans concession !