Replay “On est en direct” : L'équipe de “Dix pour Cent” reçue par Laurent Ruquier (vidéo)

Samedi 17 octobre, Laurent Ruquier vous a proposé dès 23:25 un nouveau numéro de “On est en direct”, enregistré quelques heures avant sa diffusion en raison du couvre feu, dans lequel il recevait toute l'équipe de la série “Dix pour Cent”.

Mercredi 21 octobre à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 4ème et ultime saison de la série “Dix pour cent”. Une saison de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

A l'occasion du retour de la série sur France 2, l'équipe de “Dix pour Cent” était sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir.

Extrait Replay de l'émission “On est en direct” du samedi 17 octobre 2020.