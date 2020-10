Replay “On est en direct” : Gérard Depardieu, le témoin inattendu incarné par Kody Kim (vidéo)

Samedi 17 octobre, dès 23:25 sur France 2, Laurent Ruquier vous a proposé de suivre un nouveau numéro de son émission “On est (presque) en direct”. Retour sur la séquence du témoin inattendu...

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme !

Chaque semaine, un humoriste intervient dans l'émission pour la séquence du Témoin inattendu. Cette semaine, c'est Gérard Depardieu, sous les traits de Kody Kim, qui vient sur le plateau présenter son dernier livre « Ailleurs » publié au Cherche Midi.

