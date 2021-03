Replay “On est en direct” samedi 27 mars : les moments forts de la soirée (vidéo)

Samedi 27 mars dès 23:35, Laurent Ruquier vous a proposé de suivre sur France 2 un nouveau numéro de son émission “On est en direct”. Retour en images sur les moments forts de la soirée.

Cette semaine, Laurent Ruquier recevait Jean pascal Zadi, Adèle Van Reeth, Mathieu Madénian, Redouanne Harjane, Marie Gillain, Manuel Valls, Maxime Le Forestier, Thierry Fremaux, Boulevard des Airs et Mathieu Des Longchamps.

Retour en images sur quelques moments forts :

Le face à face avec Manuel Valls

A l’occasion de la sortie de son livre « Pas une goutte de sang Français », l’ancien premier ministre Français, se prête au jeu du face à face avec Laurent Ruquier. « J’étais agacé par l’attitude d’Emmanuel Macron qui préparait une autre échéance »

Les petites phrases de Constance

« C’est celui qui dit qui l’est » voici la phrase de Vladimir Poutine, que Constance a décidé de commenter.

L'avis d'Az

Tous les samedis, Az donne son avis, sur un sujet de société d’actualité. En chanson, il nous donne « Rendez-vous dans un an » avec une parodie de la célèbre chanson de Patrick Bruel.

Le medley de Boulevard des Airs

En live, sur la scène de On est en direct, Sylvain Duthu et Florent Dasque, de Boulevard des Airs, reprennent « Emmène-moi », « Je me dis que toi aussi » et « Allez reste ».

Le live de Mathieu Des Longchamps

Le chanteur et aventurier québécois, Mathieu Des Longchamps, interprète « La-bas » un extrait de son album « Vivo en Panama ».