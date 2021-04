Replay “On est en direct” samedi 17 avril : les meilleurs moments de l'émission (vidéo)

Samedi 17 avril dès 23:30, Laurent Ruquier vous a proposé de suivre sur France 2 un nouveau numéro de son émission “On est en direct”. Retour en images sur les moments forts de la soirée.

Cette semaine, Laurent Ruquier recevait Amandine Petit, Miss France 2021, Philippe Etchebest, Youssoupha, Barbara Pravi, Matthieu Ricard, Ilios Kotsou, Alexia Stresi, Yann Le Quellec et Edouard Louis.

Retour en images sur quelques moments forts de l'émission :

Le face à face

Chaque semaine, Laurent Ruquier reçoit un invité en face à face, pour débattre sur un sujet d’actualité. L’écrivain Edouard Louis a accepté l’invitation. Devenu célèbre avec son premier roman « En finir avec Eddy Bellegueule », il se livre et dénonce sans tabou les traumatismes de sa jeunesse.

Le témoignage bouleversant de Magda

Le français Fabien Azoulay est détenu, en Turquie depuis quatre ans. Homosexuel et de confession juive, il vit un véritable enfer, il raconte être harcelé, menacé et maltraité. Sur le plateau de On est en direct, son amie Magda dénonce ses conditions d’emprisonnement et souhaite qu’il exécute sa peine en France.

Barbara Pravi : "Voilà" live piano

Accompagnée de sa pianiste, Barbara Pravi, la représentante de la France à l’Eurovision, interprète son titre « Voilà » avec lequel elle défendra la France à l’Eurovision, le 22 mai prochain.

L'avis d'Az

Tous les samedis, Az donne son avis, sur un sujet de société et d’actualité. Face à Matthieu Ricard, moine bouddhiste, l’humoriste donne sa définition du bonheur et du bien-être.

Le live de Youssoupha

"Laissez-moi danser" par Barbara Pravi

Barbara Pravi reprend le célèbre titre de Dalida, "Laissez-moi danser"