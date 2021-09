Replay “On est en direct” : Éric Zemmour face à Laurent Ruquier & Léa Salamé, interview intégrale (vidéo)

Samedi 11 septembre, Laurent Ruquier et Léa Salamé vous ont proposé sur France 2 un nouveau numéro du magazine “On est en direct” dans lequel ils ont reçu Eric Zemmour.

Depuis 2019, une possible candidature d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022 est évoquée. Avec Patrick Buisson, dont il est un proche, il annonce alors réfléchir à une « plateforme d’idées pour la droite ». Il reçoit ensuite l’appui public de plusieurs figures d’extrême droite, dont le maire d’Orange Jacques Bompard, et apparaît comme une alternative à Marine Le Pen, nettement battue aux scrutins présidentiels de 2012 et 2017.

À l’occasion de la sortie de son livre « La France n’a pas dit son dernier mot », Éric Zemmour a accordé une une interview exclusive à Léa Salamé et Laurent Ruquier sur le plateau de “On est en direct”.

Alors, Éric Zemmour sera t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022 ?

