Replay “On est en direct” : Jean-Luc Mélenchon dans le « Face à Face » de Laurent Ruquier & Léa Salamé (vidéo)

Samedi 30 avril à partir de 23:20, Léa Salamé et Laurent Ruquier vous ont proposé de suivre sur France 2 un nouveau numéro de l'émission “On est en direct” dans lequel ils ont reçu Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon était candidat pour la 3ème fois à la présidentielle. Au premier tour de l’élection, le 10 avril 2022, il est arrivé en troisième position, totalisant 21,95 % des suffrages exprimés, échouant à se qualifier au second tour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le fondateur de La France Insoumise était l'invité samedi soir de Léa Salamé et de Laurent Ruquier dans le « Face à Face » de l'émission “On est en direct”.

Dans cette interview de 40 minutes, Jean-Luc Mélenchon répond aux questions de Léa Salamé et Laurent Ruquier et évoque également sa candidature au poste de Premier ministre du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Extrait de l'émission “On est en direct” du samedi 30 avril 2022.