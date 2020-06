“On n'est pas couché” samedi 20 juin : les invités reçus par Laurent Ruquier sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Ruquier ce samedi 20 juin à partir de 23:20 dans “On n'est pas couché” sur France 2.

Nouvelle saison et nouveau décor pour l'incontournable Saturday Night Show de France 2 ! Chaque samedi soir, Laurent Ruquier, revient sur les temps forts de l’actualité de la semaine.

Ce samedi 20 juin, Laurent Ruquier reçoit :

Olivia Ruiz, pour son livre « La commode aux tiroirs de couleurs » aux éditions JC Lattes.

Claudio Capéo, pour son album « Tant que rien ne m'arrête » chez Jo&Co & en Live « C'est une chanson ».

Bernard-Henri Levy, sera l'invité politique de la semaine, pour son livre « Ce virus qui rend fou » aux éditions Grasset.

Manuel Carcassone, pour son livre « Soit dit en passant » de Woody Allen aux éditions Stock.

Jean-Pascal Zadi, pour son film « Tout simplement noir » un film réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax, écrit par Jean-Pascal Zadi et Kamel Guemra avec la collaboration de Fabrice Éboué et John Wax.

Laurent Ruquier sera accompagné cette semaine de Laëtitia Krupa et Claude Askolovitch.