Replay “On n'est pas couché” samedi 20 juin : vidéos des invités reçus par Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 20 juin, à partir de 23:20, Laurent Ruquier vous a proposé de suivre sur France 2 un nouveau numéro de son magazine “On n'est pas couché”. Entouré de ses deux chroniqueurs, Laurent Ruquier recevrait de nombreux invités pour parler de l'actualité de la semaine et de leur promo. En REPLAY les vidéos des invités.

Cette semaine, Laurent Ruquier recevait :

Olivia Ruiz, pour son livre « La commode aux tiroirs de couleurs » aux éditions JC Lattes.

Claudio Capéo, pour son album « Tant que rien ne m'arrête » chez Jo&Co & en Live « C'est une chanson ».

Bernard-Henri Levy, sera l'invité politique de la semaine, pour son livre « Ce virus qui rend fou » aux éditions Grasset.

Manuel Carcassone, pour son livre « Soit dit en passant » de Woody Allen aux éditions Stock.

Jean-Pascal Zadi, pour son film « Tout simplement noir » un film réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax, écrit par Jean-Pascal Zadi et Kamel Guemra avec la collaboration de Fabrice Éboué et John Wax.

Laurent Ruquier sera accompagné cette semaine de Laëtitia Krupa et Claude Askolovitch.