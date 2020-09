“L'amour est dans le pré” : 2ème soirée lundi 21 septembre sur M6, voici tout ce qui va se passer... (vidéo)

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous lundi 21 septembre à 21:05 sur M6 pour la 2ème soirée de “L'amour est dans le pré” saison 15 au cours de laquelle seront diffusés les épisode 2 et 3. Voici tout ce qui va se passer...

Pour cette 2ème soirée, continuez à savourer les rendez-vous galants de nos chers fermiers Mathieu, Laura et Éric l'Auvergnat et découvrez Éric le chevrier à la ferme dans l'attente de sa prétendante.

Mathieu, éleveur de taureaux dans le Gard, affiche une bonne humeur constante et un optimisme à toute épreuve. Alors qu'on lui a décelé récemment une maladie génétique au niveau du cerveau, ce bon vivant de 44 ans souhaite encore plus ardemment réaliser son rêve : trouver le grand amour pour fonder une famille ! Mathieu aura-t-il un coup de cœur ? On vous promet de l'électricité dans l'air pour ces rencontres !

Laura, douce et sensible productrice laitière d'origine anglaise, est tétanisée par l'enjeu : trouver l'homme de sa vie. Il va donc falloir qu'elle surmonte son extrême timidité pendant les rendez-vous amoureux. Laura est prête à prendre sur elle pour aller vers ses prétendants, mais y parviendra-t-elle ? Les rencontres vont s'avérer beaucoup plus chargées en émotion que prévu... Après avoir choisi ceux qui l'accompagneront à la ferme, Laura est partagée entre le stress et l'enthousiasme d'accueillir ses prétendants. Plongés dans l'univers agricole, les prétendants seront-ils toujours enclins à envisager un changement de vie à l'issue du séjour ?

Éric l'Auvergnat, éleveur de vaches laitières dans le Cantal, est un éternel célibataire. Il n'a connu qu'une seule histoire d'amour et c'était il y a 30 ans. Ce « Bel au bois dormant », comme dirait Karine Le Marchand, est fin prêt à trouver celle qui le réveillera ! Après 30 ans de sommeil, qui de ses prétendantes réussira à lui donner le coup de fouet amoureux qu'il attend tant ?

Éric le chevrier, quant à lui, accueille sa prétendante à la ferme. Ce Limousin, un peu bourru mais plein d'espoir, a hâte de vivre en compagnie de cette célibataire qui l'a touché en plein cœur. Mais les deux tourtereaux réussiront-ils à s'entendre ? Éric le chevrier, célibataire depuis 10 ans, saura-t-il charmer sa prétendante ?