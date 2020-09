“L'amour est dans le pré” : 3ème soirée lundi 28 septembre sur M6, voici tout ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 28 septembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 le 3ème épisode de la 15ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici tout ce qui va se passer au cours de cette 3ème soirée.

Pour ce 3ème épisode, on part déjà dans les fermes pour les débuts de la semaine amoureuse de Mathieu et Éric l'Auvergnat. On sera également au premier rang pour assister aux rendez-vous galants de Jérôme, Cathy et Lionel…



Cela fait plus de deux ans que Jérôme a écrit à « L'Amour est dans le pré » pour trouver la femme de sa vie ! L'heure est enfin venue pour lui de découvrir ses prétendantes et il ne va pas être déçu, car Jérôme va avoir de nombreux coups de cœur. Saura-t-il faire le bon choix ? Plus que jamais, le rôle de Karine Le Marchand sera déterminant…



Cathy, viticultrice passionnée au caractère bien trempé, est en fait une grande sensible, même si elle déteste ce trait de personnalité chez elle. Après un tri drastique dans son courrier, Cathy va rencontrer ses prétendants, mais répondront-ils à ses nombreux critères ? Rien n'est gagné quand on connaît l'exigence de Cathy…

Lionel, éleveur de vaches laitières, a consacré sa vie à son travail. Bientôt retraité, il souhaite trouver une femme de caractère avec qui il pourra croquer la vie à pleines dents ! Ce dandy sexagénaire trouvera-t-il celle qui le fera succomber ? Une chose est sure : Lionel, séducteur invétéré, ne laissera pas ses prétendantes indifférentes.

Après ses rendez-vous galants, Mathieu accueille ses prétendants à la ferme pour un séjour placé sous le signe de la gourmandise. En effet, ce grand amateur de cuisine va mettre les petits plats dans les grands pour ses convives. Face à ses deux hommes pour qui il a eu un véritable coup de cœur, Mathieu gardera-t-il la tête froide ?

On retrouve Éric l'Auvergnat qui attend ses deux prétendantes chez lui. Après 30 ans sans l'ombre d'une relation amoureuse, cet agriculteur arrivera-t-il à se mettre en mode séduction pour charmer ses prétendantes ? Les débuts à la ferme s'annoncent pleins de bonne humeur pour Éric l'Auvergnat qui sera finalement plus à l'aise que prévu !