“L'amour est dans le pré” : 6ème soirée lundi 19 octobre sur M6, voici tout ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 19 octobre, Karine Le Marchand vous proposera de suivre dès 21:05 sur M6, la 6ème soirée de “L'amour est dans le pré”. Voici tout ce qui va se passer au cours de cet épisode...

Pour ce 6ème épisode, les séjours à la ferme d'Éric l'Auvergnat, Mathieu, David, Éric le chevrier et Cathy en compagnie de leurs prétendant(e)s battent leur plein. Nos agriculteurs n'ont que quelques jours pour découvrir leurs hôtes et savoir si l'un(e) d'eux/elles peut être leur âme sœur. Le temps presse et chaque activité se transforme en test amoureux... Tous espèrent que ce séjour donnera lieu à une belle histoire d'amour et ont un planning bien rodé : fous rires pendant la traite, balade en tracteur, équitation ou cueillette de champignons... il y en aura pour tous les goûts !



Nous retrouvons Éric l'Auvergnat, avec ses deux prétendantes, plus que ravi de cette cohabitation inédite et d'humeur assez coquine... Tous trois vivent un séjour à la ferme dans une parfaite entente et pour ne pas les rendre jalouses, notre agriculteur rêveur compte bien ne pas faire de différences entre les deux femmes. Mais à force de ne pas prendre de décision, ne risquent-elles pas de douter des intentions de l'agriculteur ?

Dans le Gard, Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue, est aux anges : depuis une journée, il vit avec ses deux prétendants pour qui il a eu un vrai coup de cœur. Sûr de ce qu'il recherche, cet agriculteur boute-en-train va jouer carte sur table avec eux quitte à les surprendre. Ses prétendants pourront-ils se projeter avec lui après ses révélations inattendues ? Mathieu ne risque-t-il pas de faire cavalier seul ?

David, maraîcher et arboriculteur, s'apprête à accueillir ses prétendantes à la ferme. Ce grand sentimental espère un avenir radieux avec l'une d'elles et pour ravir le cœur de notre agriculteur, ses deux prétendantes vont vite rentrer dans un esprit de compétition. Entre piques bien placées et bataille vestimentaire, ces chamailleries ne vont-elles pas empiéter sur l'enjeu amoureux de David ?

Éric le chevrier n'a qu'un mot à la bouche : Claudine ! Tous les deux continuent leur séjour à la ferme dans l'espoir de la naissance d'une belle histoire. Mais, l'agriculteur des Deux-Sèvres, célibataire depuis 10 ans, a plein de vieilles habitudes, de quoi créer des tensions avec « sa » Claudine. Ce quinquagénaire un peu rustre réussira-t-il à se défaire de son mode de vie de vieux garçon ?

Cathy, viticultrice hyperactive au tempérament de feu, prépare l'arrivée de son prétendant. Toute souriante et pleine d'envie, l'agricultrice de 41 ans a tout organisé pendant le séjour : explications de son activité agricole, visites de châteaux et dégustation de vins ! Son prétendant arrivera-t-il à suivre la cadence et se montrer à la hauteur de ses nombreuses attentes ? Ne sera-t-il pas effrayé par la vie très rythmée de notre célibataire ?