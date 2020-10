“L'amour est dans le pré” lundi 2 novembre sur M6 : voici tout ce qui va se passer dans la 8ème soirée (vidéo)

Lundi 2 novembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 8ème soirée de “L'amour est dans le pré”. Voici tout ce qui va se passer...

Dans ce 8ème épisode, nos célibataires vont faire face aux premières mises au point, aux pluies de reproches et surtout aux premiers choix. La pression monte pour nos agriculteurs célibataires, poussés dans leurs retranchements par leurs prétendantes et prétendants qui veulent des réponses. En effet, les séjours à la ferme touchent bientôt à leur fin et des premiers sentiments se dessinent. Pour certains agriculteurs, c'est une évidence, mais pour d'autres, la peur de se tromper est très grande.

Laurent, grand gaillard et ancien rugbyman, veut fonder une famille. Pour transformer l'essai, il a invité Émilie et Charlotte pour découvrir son univers. Sur le ton de la franche rigolade, le séjour avait commencé sous les plus beaux hospices. Cependant, les tâches de la ferme vont vite tendre les relations : face au manque de temps pour la séduction, ses prétendantes vont lui faire une pluie de reproches. Laurent va vite devoir faire des efforts s'il ne veut pas tout gâcher…

Dans le Tarn, David, papa poule de 3 enfants, a invité deux prétendantes qui partagent, certes, le même prénom (Stéphanie) et la même attirance pour lui mais qui sont très différentes. Alors que les dés semblaient être jetés dans le cœur de notre agriculteur, une Stéphanie va se montrer très démonstrative, de quoi rebattre les cartes. Alors qui de la blonde ou de la brune séduira le plus notre célibataire ?

Éric l'auvergnat, éleveur de 57 ans, a accueilli Sylvie et Cathy qui chamboulent son quotidien et son cœur. Avec un caractère très différent, l'une pour sa bonne humeur et l'autre pour sa douceur, les deux prétendantes plaisent profondément à Éric. Pour les départager, notre grand timide va demander l'avis de ses proches, mais à force de tergiverser, l'agriculteur ne va-t-il pas passer à côté d'une belle histoire ?

Paul-Henri, éleveur occitan, continue son séjour à la ferme avec ses deux prétendantes, Maïté et Aline. Il souhaite leur faire découvrir son univers avec des balades au cœur de paysages à couper le souffle et des tête-à-tête dans la nature. Mais s'il y a une chose que ce sacré boute-en-train prend au sérieux, c'est bien son avenir amoureux. D'un naturel très bavard, une de ses prétendantes parviendra-t-elle à lui couper le sifflet ?

Laura, jeune agricultrice de 37 ans, est bien décidée à trouver l'homme de sa vie. Il se trouve peut-être parmi ses deux prétendants, Jean-Eudes et Benoît, qui tentent de la courtiser à coup de surprises en tout genre. Tous les deux très romantiques et très investis dans une potentielle histoire d'amour, Laura aura du mal à garder les pieds sur terre face à tant d'attentions. Mais, à force d'en faire toujours plus, ses prétendants ne vont-ils pas en faire trop et se brûler les ailes ?