“L'amour est dans le pré” lundi 16 novembre sur M6 : voici tout ce qui va se passer dans la 10ème soirée (vidéo)

Lundi 16 novembre, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous à 21:05 sur M6 pour suivre la 10ème soirée de “L'amour est dans le pré”. Voici tout ce qui va se passer lundi soir...

Les esprits s'échauffent dans nos chères campagnes… Après quelques jours de cohabitation à la ferme, les affinités se renforcent et nos agriculteurs doivent assumer leur préférence au risque de provoquer de fortes désillusions. Des moments difficiles attendent nos chers célibataires qui vont devoir interrompre l'aventure avec certains pour mieux la prolonger avec l'élu(e) de leur cœur, car leur avenir amoureux en dépend.

En Normandie, Laurent est tourmenté : après la franche camaraderie du début, ses prétendantes, Charlotte et Émilie, veulent des réponses. Notre agriculteur rugbyman, critiqué pour son manque de séduction, va donc faire un choix sur le bout des lèvres, acculé par les deux femmes. Mais est-ce vraiment une décision guidée par le cœur ou par défaut ? La prétendante choisie en doute et menace de quitter l'aventure…

Chez Jean-Claude, entre la sportive Yolanda et la pétillante Danéji, son cœur a choisi ! Il est donc temps pour la prétendante déchue de laisser seul l'agriculteur avec celle qui fait battre son cœur pour une fin de séjour très complice. Entre un bisou et une balade à moto, notre volubile céréalier est sur un nuage et ne souhaite qu'une chose : partager le quotidien de sa prétendante chez elle. Acceptera-t-elle ?

Philippe, éleveur laitier de 57 ans, continue d'initier son unique prétendante aux tâches de la ferme. Notre agriculteur est rentré en pleine séduction pour conquérir le cœur de sa prétendante, quitte à aller un peu trop vite pour elle. Un coup dur pour notre célibataire qui ne veut qu'une chose : aimer. Les jours à venir lui offriront-ils enfin des signes encourageants quant à l'évolution de leur relation ?

Laura a pris sa décision entre ses deux prétendants, Jean-Eudes et Benoît. Il faut donc annoncer son choix, sachant qu'elle va créer une grosse déception pour le prétendant délaissé. Une autre étape attend notre timide éleveuse laitière : ouvrir son cœur auprès de celui qu'elle a choisi. En effet, son prétendant, plus que démonstratif pendant le séjour, attend que Laura exprime ses sentiments. Y parviendra-t-elle ?

Florian, éleveur bovin, partage son quotidien avec ses deux prétendantes depuis quelques jours, mais déjà, son cœur semble les avoir départagées. Une fois l'annonce faite et une prétendante partie, notre agriculteur peu expansif continue l'aventure avec l'élue de son cœur. Pour la séduire, Florian n'offre ni regards langoureux ni gestes tendres mais des sensations fortes… Sa prétendante tiendra-t-elle le choc ?