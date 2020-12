“L'amour est dans le pré” lundi 7 décembre sur M6 : 1ère partie du bilan (vidéo)

La 15ème saison de “L'amour est dans le pré” touche à sa fin, Karine Le Marchand vous proposera lundi 7 décembre à 21:05 sur M6 de suivre la première partie du bilan.

Après plusieurs mois d'une aventure exceptionnelle, riche en rebondissements et en nouveautés, à la conquête du grand amour, le moment est enfin venu pour nos 13 agriculteurs de dresser le bilan de cette incroyable 15ème saison de l'Amour est dans le pré.

Cette année, retour à Limoges où Karine Le Marchand s'apprête à accueillir une toute dernière fois nos agriculteurs, qui vont, eux, se rencontrer pour la première fois ! Au programme des festivités : discussions intenses entre nouveaux amis, parties de pétanque enflammées, confidences sentimentales ou encore sieste en amoureux... L'occasion pour nos agriculteurs de se découvrir « en vrai » mais aussi de rencontrer les élu.e.s de leur cœur et de partager les détails de leur épopée amoureuse qui chacune a bouleversé leur vie.

Et bien sûr l'occasion en or d'ouvrir leur cœur à Karine et de revenir auprès d'elle sur les derniers mois très intenses en émotion. Les plus chanceux sont venus accompagnés et livreront leurs projets pour l'avenir. Les autres sont toujours célibataires mais tirent tout de même un grand bénéfice de cette extraordinaire aventure.

Pour cette première partie de bilan, 6 agriculteurs font leurs confidences à Karine :

Jérôme arrive bien évidemment aux bras de Lucile. Nous avons vu naître sous nos yeux leur incroyable histoire d'amour. Où en sont-ils quelques mois après la fin de la vie à la ferme ? Quels sont leurs projets à deux ? Ils nous dévoilent tout… avec des images inédites de leur nouvelle vie. Attention, préparez vos mouchoirs pour de jolies larmes de joie…

Nous retrouverons également Éric le chevrier. Après une fin houleuse avec Claudine, où en est-il ? Quel bilan dresse-t-il de son histoire d'amour avortée ? Et surtout, est-il prêt à changer pour enfin vivre l'histoire d'amour qu'il attend tant…

Nous avions laissé Laura chez Benoît, comblée par son histoire d'amour avec ce tendre prétendant. Depuis la fin de la vie à la ferme, comment se porte leur couple, eux qui vivent à des centaines de kilomètres l'un de l'autre ? Quels sont leurs projets et est-ce que leur avenir va désormais se conjuguer à deux ?

Éric l'Auvergnat a connu de très nombreux rebondissements dans son aventure. Après un échec avec ses deux premières prétendantes, Sylvie et Cathy, notre agriculteur a eu le droit pour la première fois dans l'histoire de l'Amour est dans le pré à un second speed dating en compagnie de la charmante Nathalie. Lorsque nous les avions laissés, elle décidait de prolonger son séjour auprès de notre doux agriculteur. Éric vient faire le point aujourd'hui sur son histoire d'amour et vous n'êtes pas au bout de vos surprises !

Paul-Henri et Philippe, seuls à l'issue de la semaine à la ferme, sont-ils toujours des cœurs à prendre ? Ils nous disent tout et dressent avec Karine le bilan d'une aventure qui a tout changé…

Enfin, avant de les retrouver pour leurs confidences dès la semaine suivante, ne manquez pas les images inédites de l'escapade amoureuse de Mathieu et Alexandre. Au programme, un roadtrip en camping-car plein de bonne humeur, et des déclarations d'amour qui vont vous faire fondre.

Entre nouvelles amours, séparations inattendues et grandes annonces, l'épilogue de cette 15ème saison n'a peut-être pas encore dévoilé toutes ses surprises…