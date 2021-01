“L'amour est dans le pré” : la 16ème saison démarre le 1er février sur M6 avec Karine Le Marchand

Ça y est la 16ème saison de “L'amour est dans le pré” démarre sur M6 lundi 1er février à 21:05. Tout le monde est au rendez-vous pour la plus grande campagne amoureuse de France qui promet encore de très belles émotions !

Pour cette nouvelle saison, Karine Le Marchand vous emmène découvrir les douze agriculteurs qui vont partager leur quête amoureuse avec vous. Ils sont âgés de 27 à 62 ans. Ils viennent des quatre coins de la France et, pour la première fois, de Suisse également.

Ils sont éleveurs, vignerons, maraîchers, horticulteurs ou encore sylviculteurs. Certains sont extravertis, d'autres réservés ; certains ont des look qui détonnent, d'autres des personnalités qui étonnent ; certains ont connu des échecs amoureux, d'autres sont complètement novices dans les choses de l'amour ; certains veulent fonder une famille, d'autres croquer la vie à deux en amoureux. Mais ces 9 hommes et 3 femmes ont tous un point commun : le désir profond de trouver l'élu de leur cœur. Grâce à L'amour est dans le pré, une chance unique se présente avec l'espoir de briser la solitude et de réaliser leur rêve de vie à deux !



Regardez bien les portraits de ces douze nouveaux agriculteurs qui vont partager avec vous leurs quête d'Amour, écoutez-les attentivement. Et si vous sentez que votre cœur bat plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l'amour, écrivez à l'agriculteur qui vous a ému !