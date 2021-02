“L'amour est dans le pré” : dernière partie des portraits, lundi 8 février sur M6 (vidéo)

Lundi 8 février à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir la dernière partie des portraits de la nouvelle saison de “L'amour est dans le pré”.

Pour cette nouvelle saison, Karine Le Marchand vous emmène découvrir les douze agriculteurs qui vont partager leur quête amoureuse avec vous. Ils sont âgés de 27 à 62 ans. Ils viennent des quatre coins de la France et, pour la première fois, de Suisse également.

Ils sont éleveurs, vignerons, maraîchers, horticulteurs ou encore sylviculteurs. Certains sont extravertis, d'autres réservés ; certains ont des look qui détonnent, d'autres des personnalités qui étonnent ; certains ont connu des échecs amoureux, d'autres sont complètement novices dans les choses de l'amour ; certains veulent fonder une famille, d'autres croquer la vie à deux en amoureux. Mais ces 9 hommes et 3 femmes ont tous un point commun : le désir profond de trouver l'élu de leur cœur. Grâce à L'amour est dans le pré, une chance unique se présente avec l'espoir de briser la solitude et de réaliser leur rêve de vie à deux !

Découvrez quelques images des portraits avant leur diffusion...

Solaire et heureuse, Delphine cherche une femme épanouie pour partager sa vie.

Faites connaissance avec Valentin, 27 ans, le benjamin de cette nouvelle saison de l'Amour est dans le pré !

"Aujourd’hui je n’ai pas réussi ma vie puisque je n’ai pas d’enfant". Découvrez le portrait de Vincent Le Vigneron, 51 ans