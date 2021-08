“L'amour est dans le pré” de retour lundi 30 août sur M6 pour une 16ème saison inédite

© PHILIPPE QUAISSE / PASCO & CO / PIERRE OLIVIER / CÉCILE ROGUE FRANCOIS GLORIES / ABACAPRES/ M6 / MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Lundi 30 août à 21:05, M6 donnera le coup d'envoi de la 16ème saison très attendue de “L'amour est dans le pré” avec Karine Lemarchand.

Après une saison 15 passionnante soldée par un 20e mariage (celui du couple emblématique formé par Mathieu et Alexandre), un futur bébé (celui de Jérôme et Lucile), des emménagements partout en France et de nouvelles amitiés indestructibles, 11 nouveaux agriculteurs se lancent à la conquête du grand amour. Séduits par cette romantique atmosphère, ils s’apprêtent, eux aussi, à vivre cette aventure un peu folle qui pourrait chambouler leur vie.

Karine Le Marchand sera cette année encore une alliée, une coach et une confidente inestimable pour aider nos célibataires à réaliser leur rêve. Sortez les mouchoirs et laissez-vous transporter par ces 11 nouvelles histoires qui vont vous donner envie de (re) tomber amoureux…

Pour ce premier épisode, ils sont trois, Jean-Daniel, Hervé et Vincent le Provençal, à ouvrir le bal d'une saison qui s'annonce épique !



Célibataire depuis toujours, Hervé l'a martelé durant son portrait : tout reste à écrire. Sûr de sa démarche et impatient d'entamer cette nouvelle page de sa vie, le Picard n'est plus qu'à quelques instants de découvrir celles parmi lesquelles pourrait se trouver la future mère de ses enfants. Ce soir, trois femmes sélectionnées sur papier ont été conviées pour une première rencontre à Paris. Mais comment séduire lorsqu'il s'agit de la toute première fois ? Hervé saura-t-il trouver les bons mots pour que la magie opère ?



Lauréat du plus grand nombre de courriers reçus cette saison, Vincent le provençal a pris une décision inhabituelle lors de leur dépouillement : découvrir ses lettres sans les photos. Un choix fondé sur l'âme plus que sur le physique qui, il l'espère, lui permettra de trouver quelqu'un de vraiment fait pour lui. La stratégie du beau gosse méditerranéen aura-t-elle l'effet escompté ?



Enfin, Jean-Daniel, premier agriculteur suisse de toute l'histoire de l'Amour est dans le pré avec Paulette, fera la rencontre de 8 femmes en quête d'une invitation dans ses jolies montagnes du Valais. Un moment particulièrement savoureux pour notre viticulteur « en jachère », comme il aime le dire, depuis près de 4 ans. Et un moment tout aussi délicieux pour nous tous ! Boule d'émotions sur pattes, Jean-Daniel promet quelques séquences dont nous nous souviendrons.