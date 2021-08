“L'amour est dans le pré” : Que sont-ils devenus ? lundi 23 août sur M6

Avant de découvrir la 16ème saison inédite de “L'amour est dans le pré” sur M6, Karine Le Marchand vous propose lundi 23 août à 21:05 de prendre des nouvelles des agriculteurs et agricultrices des précédentes saisons.

Pour célébrer les 15 ans de l'émission, assistez à la réalisation des rêves les plus fous qui animent chaque agriculteur : trouver enfin le grand amour, s'unir par les liens du mariage ou encore avoir un enfant et fonder la famille dont il rêvait tant !

Au programme, des nouvelles de Mathieu et Alexandre, qui nous ont accueillis chez eux en Camargue à l'occasion du plus beau jour de leur vie, et Jérôme et Lucile plus amoureux que jamais, qui nous annoncent la plus jolie des nouvelles : devenir parents pour la première fois.

Nous prendrons également des nouvelles des agriculteurs des saisons précédentes, notamment nos deux timides Laura et Benoît, désormais installés dans leur nouvelle maison en Maine-et-Loire, ou Éric le chevrier, transfiguré suite à sa participation…

Nous ferons aussi un détour par le bassin d'Arcachon où Thomas, Aurélia et Émeric se confieront sur leurs amours, trois ans plus tard.

Revivez en images, désormais cultes, les plus grands moments de l'émission : les plus beaux coups de foudre, une multitude de premiers baisers et de déclarations d'amour enflammées, les moments les plus drôles, tendres ou décalés des speed-datings et de la vie à la ferme, les fins heureuses comme malheureuses, les nouvelles amitiés indéfectibles et bien sûr le carnet rose et blanc…

15 années à vibrer, trembler, s'amuser, s'émouvoir au rythme des aventures sentimentales de nos agriculteurs.