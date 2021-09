“L'amour est dans le pré” lundi 6 septembre sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 2ème soirée (vidéo)

Lundi 6 septembre à 21:05, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre la seconde soirée de la 16ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici ce qui va se passer dans les deux épisodes de la soirée.

Alors qu'Hervé le picard et Vincent le provençal reçoivent chez eux leurs prétendantes pour le début d'une semaine riche d'émotions à la ferme… À Paris, les tête-à-tête se poursuivent pour deux nouveaux agriculteurs de cette saison 16, et non des moindres : Franck et Delphine !



Éduqué à l'ancienne chez les Jésuites, Franck, 46 ans, a développé bien des qualités durant son parcours, mais peu réellement portées sur la séduction. Ce jour de rendez-vous amoureux est donc une première de taille pour notre gentleman sylviculteur, plus coutumier au calme de sa jolie rivière. Pour le grand jour, 8 femmes ont répondu aux sirènes de la forêt et de l'amour. Franck conservera-t-il son éloquence si particulière dans ce contexte inhabituel pour lui ?

Arrivée sur la pointe des pieds en février dernier, Delphine ne s'imaginait sans doute pas susciter autant de convoitises quelques mois plus tard. Pourtant, ce sont bel et bien 10 femmes, belles, pétillantes et entreprenantes, qu'elle s'apprête à découvrir ce soir. À la recherche de sa perle rare, notre lumineuse arboricultrice aura-t-elle le coup de cœur tant recherché pour l'aider dans ses choix ?