“L'amour est dans le pré” lundi 18 octobre sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 8ème soirée (vidéo)

A ne pas manquer lundi 18 octobre à partir de 21:05 sur M6, la 8ème soirée de la 16ème saison de “L'amour est dans le pré” avec Karine Le Marchand. Voici ce qui vous attend cette semaine...

L’heure des choix a sonné pour certains de nos agriculteurs et agricultrices de cette 16èmr saison. Des cœurs s’ouvrent, des langues se délient mais aussi des départs inattendus sont de la partie.

La fin du séjour à la ferme en Picardie approche pour Hervé et ses deux prétendantes. Après plusieurs jours de découverte et d’observation, notre agriculteur picard au grand cœur aurait-il une annonce à nous faire ?

Tiraillé entre son désir et sa prudence, le séjour à la ferme chez Franck va prendre une toute autre tournure … Entre Cécile et Anne-Lise, saura-t-il faire le bon choix ?

En accueillant deux prétendantes aux caractères opposés, Jean-Daniel est déstabilisé et peine à s’ouvrir. Entre manque de tact et absence de séduction, ses deux prétendantes Zakia et Céline sauront-elles garder patience ?

Chez Delphine, réflexions et rivalités sont toujours les mots d’ordre de ce séjour à la ferme. Mais cette configuration en trio, de plus en plus compliqué à gérer pour notre arboricultrice, va la pousser à ouvrir son cœur.

Chez Vincent le vigneron, le séjour à la ferme évolue au même rythme que ses préférences. Entre taquinerie et points communs, une de ses deux prétendantes commence à se démarquer dans le cœur de notre vigneron. Encore faut-il que cette complicité soit réciproque…