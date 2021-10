“L'amour est dans le pré” lundi 1er novembre sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 10ème soirée (vidéo)

A ne pas manquer lundi 1er novembre à partir de 21:05 sur M6, la 10ème soirée de la 16ème saison de “L'amour est dans le pré” avec Karine Le Marchand. Voici ce qui vous attend cette semaine...

Les idylles sentimentales de cinq agriculteurs et pas des moindres se poursuivent ce soir entre grandioses concrétisations pour certains et désillusions pour d’autres. Pour cette 10ème soirée de L’amour est dans le pré, rendez-vous avec Franck, Hervé le Picard, Vincent le Provençal, Vincent le Vigneron et Valentin ! Un conseil cramponnez-vous bien au canapé, nos cinq célibataires vous ont concocté un programme riche en émotions…

Obnubilé par son coup de foudre pour Charley au speed-dating, notre timide producteur de fleurs comestibles tente de maintenir un semblant d’équité avec sa deuxième prétendante. Mais avec une seule expérience sentimentale à son actif, difficile de joindre l’acte à la parole sans se risquer à des maladresses. Valentin parviendra-t-il à mettre sa timidité de côté pour faire évoluer la situation ?

Désormais en tête-à-tête suite au départ précipité de l’une de ses prétendantes, Franck s’apprête à démarrer une nouvelle histoire dans le calme de sa Charente-Maritime. Mais entre les mauvaises habitudes de célibataire et l’ombrage inattendu des premiers doutes, les débuts pourraient s’avérer plus balbutiants que prévus. Notre sylviculteur pourrait-il nous réserver le premier gros rebondissement de la saison ?

À peine remis de son tout premier baiser, nous retrouverons également Hervé, au lendemain de sa première nuit en compagnie de sa chère et tendre. Un moment évidemment fort pour notre célibataire de toujours, inscrit, faut-il le rappeler, à son insu à L’amour est dans le pré quelques mois auparavant. Puis, trois semaines plus tard, vous assisterez aux retrouvailles CHEZ sa moitié pour un week-end dans la continuité de ces premiers moments à deux : fougueux et passionné… surprenant !

Pendant ce temps dans le Vaucluse, un dilemme commence à se présenter à Vincent le Vigneron, alors que la semaine à la ferme se rapproche de son terme. Captivé par les charmes de Stéphanie au speed-dating, puis perturbé par sa complicité naturelle avec Marie-Jeanne, quel choix prendra notre viticulteur au cours de la soirée ? Surtout… la réciprocité sera-t-elle au rendez-vous après les premiers jours de vie commune ?

Enfin, dans les Hauts-de-Provence, un autre Vincent, Le Provençal cette fois, termine lui aussi son séjour en tête-à-tête, suite à la confrontation mouvementée de la veille. Mais plus blagueur que réellement séducteur depuis le début de l’aventure, Vincent parviendra-t-il à passer la seconde dans ce nouveau scénario à deux ?