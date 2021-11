“L'amour est dans le pré” : fin de saison lundi 29 novembre sur M6, 2ème partie du Bilan (vidéo)

A ne pas manquer lundi 29 novembre à partir de 21:05 sur M6, la 14ème et dernière soirée de la 16ème saison de “L'amour est dans le pré” avec Karine Le Marchand. Le bilan touche à sa fin...

Clap de fin de cette 16ème saison ! Sous le soleil de Provence, une nouvelle page se referme en compagnie des 6 derniers agriculteurs de ce cru 2021. Après nous avoir émus, amusés, émoustillés parfois, ou déçus, où en sont les idylles de nos fermiers, 10 mois après la découverte de leurs portraits ? Seuls ou en compagnie de leurs moitiés, voici les confidences de Vincent le Provençal, Sébastien, Nathalie, Valentin, Paulette et Jean-Daniel. Surprises et révélations en perspective…

Après le plus protecteur la semaine dernière, nous démarrons ce soir avec le plus charmeur des agriculteurs de cette saison : Vincent. Plus de 1000 lettres et une histoire naissante avec Natacha plus tard, où en est notre éleveur de chevaux ? Une fois de plus, notre Provençal préféré a soigné sa sortie avec une annonce inattendue !

Accidenté de la vie mais pas de l’amour, nous retrouvons notre lavandiculteur ardéchois Sébastien métamorphosé, plus émouvant que jamais. Son idylle naissante avec son coup de cœur Karine est-elle toujours aussi forte ?

Cette saison, Nathalie en aura fait voir de toutes les couleurs à ses prétendants et pas que du rose. Pourtant, Stéphane, sans serviette mais avec beaucoup de douceur, finit par dompter la tornade avec un rapprochement surprise en fin de séjour à la ferme. Quelques semaines plus tard, Nathalie viendra-t-elle accompagnée de son Clooney ?

De la pudeur de ses sentiments lors de son speed-dating à son début de romance avec Charley, c’est un Valentin changé que Karine retrouve au bilan. Cette évolution soudaine signifierait-elle que notre benjamin de la saison aurait trouvé fleur à son goût ?

Après avoir allumé le feu lors des speed dating, l’envie d’avoir envie de Jean-Daniel s’est estompée prématurément une fois rentré dans sa chère patrie suissesse. Doté d’un tout nouveau look, notre viticulteur, made in rock’n roll, aura-t-il trouvé sa Gabrielle ?

Plus heureuse et apaisée que jamais, nous avions laissé Paulette en pleine idylle cosmique avec Dan. Aujourd’hui, c’est sur le qui-vive que nous la retrouvons en pleine confidence avec Karine. Une chose est sure, c’est qu’une nouvelle inattendue a bouleversé la vie amoureuse de notre Suissesse…