“L'amour est dans le pré” : Thierry (saison 10) fait son retour dans l'aventure !

Lundi 14 février à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la première partie des portraits des agriculteurs de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Pour la première fois, un ancien participant est de retour...

Il est de retour “coquin de sort” ! Thierry, ses deux mètres de générosité débordante, ses expressions, son accent chantant et ses anecdotes de personnage tout droit sorti d’un roman de Marcel Pagnol. Membre de la saison 10, Thierry est la petite surprise de cette cuvée 2022 et c’est avec un réel plaisir que nous le retrouvons, tant sa gentillesse et son histoire ont marqué l’émission.

Le coeur brisé par sa prétendante Annick pour qui il avait eu un incroyable coup de foudre en 2015, puis Monique, avec qui les projets amoureux ne se sont finalement jamais concrétisés, Thierry revient dans “L’amour est dans le pré” avec beaucoup d’humilité, conscient de la chance qui s’offre à lui.

Seul dans l’ancienne maison de ses parents, aujourd’hui décédés, notre géant au coeur tendre continue de tromper la solitude, se réfugiant tantôt dans le travail, tantôt devant la télévision. Mais à 65 ans, le temps n’a jamais semblé aussi long.

Tu as beau allumer deux télévisions pour faire beaucoup de bruit ou laisser la lumière partout dans la maison pour faire semblant qu’il y a du monde… à la fin tu es toujours tout seul.

Bourré d’énergie et d’une folle envie de vie à deux, Thierry revient aujourd’hui avec l’espoir de vivre enfin un amour sincère et réciproque. Exit les yeux bleus, les cheveux blonds et les motifs léopard, le choix “à l’éblouissement”, c’est terminé. Aujourd’hui notre arboriculteur, qui a tiré les leçons de ses récents échecs, recherche avant tout une célibataire gentille, souriante, honnête et qui soit vraiment prête à vivre sept jours sur sept à la campagne. “Tout le monde aime la campagne mais y vivre toute la semaine c’est différent. Pourtant qui n’aimerait pas vivre ici au milieu des oliviers ?”

À 65 ans, Thierry continue à rêver de mariage et poursuit la construction de sa grande et belle maison sur les collines provençales. Le projet de sa vie. Pas une minute ne passe sans qu’il ne s’imagine y couler des jours heureux avec sa moitié. Avec cette deuxième chance il espère de tout coeur arriver enfin à concrétiser ses rêves. “Les seules fleurs que je cueille c’est pour les amener au cimetière. Je ne veux plus de cette vie. Les fleurs, je veux les offrir à quelqu’un qui vive. Tout simplement”. Tout est dit.

Pour écrire à Thierry :



L’Amour est dans le pré

TSA 21234

75070 Paris Cedex 02