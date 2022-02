“L'amour est dans le pré” : dans le Grand-Est, père et fille se lancent dans l'aventure sur M6

Rendez-vous lundi 14 février à 20:50 sur M6 pour découvrir avec Karine Le Marchand la première partie des portraits des agriculteur qui vont participer à la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Parmi eux, pour la première fois, un père et sa fille qui vont tenter ensemble l'aventure.

Après Jo et Rémy, les jumeaux de la saison 7, “L'amour est dans le pré” renoue avec les liens familiaux avec une grande nouveauté cette année : un duo père-fille !

Jean-Paul et Emmanuelle forment un binôme très complémentaire qui adore se chamailler. Tous les deux dotés d’un fort caractère, ils peuvent se disputer, poursuivre sur un fou rire et finir par un câlin.

Anciennement dans la coiffure, l’immobilier, les courses automobiles, les chevaux ou l’informatique, Jean-Paul, entrepreneur dans l’âme, a acheté un modeste vignoble en 1994 et monté son affaire de ses mains en autodidacte. Sa fille, agent immobilier pendant 17 ans, l’a rejoint il y a six ans sur l’exploitation et est officiellement associée depuis un an et demi. Tous deux sont donc désormais agriculteurs et fiers de l’être !

Soudé et fusionnel, le duo de choc s’est renforcé dans l’épreuve lorsque Bernadette, la maman, est emportée par un cancer en 2012. Avec elle, notre “jeune septuagénaire” a vécu une relation en deux temps : un premier amour à 25 ans qui s’éteindra d’un commun accord après 6 ans de mariage et la naissance d’Emmanuelle. Puis des retrouvailles comme au premier jour, 18 ans plus tard, jusqu’à ce que la mort les sépare.

Surnommé le “Clooney de Moselle” dans son village, Jean- Paul, célibataire depuis 2019, est un homme bourré de charme, avenant, souriant, posé, gentleman et un peu râleur aussi. Il sort d’une relation coup de foudre qui s’est usée au bout de trois ans et recherche aujourd’hui la dernière compagne de sa vie : une célibataire entre 55 et 70 ans, dynamique, intelligente, élégante avec de la prestance et du caractère.

Prudent de par son âge mais néanmoins très jeune dans sa tête, Jean-Paul rêve de vie à deux et a très envie que son coeur s’emballe à nouveau.

La pandémie a été une punition (…) Je me suis retrouvé tout seul avec moi-même et je déteste ça.

Emmanuelle de son côté a eu plusieurs relations longues mais enchaine les désillusions : deux tromperies et un chéri décédé de maladie. Des expériences qui auraient pu la décourager mais qui l’ont surtout fait grandir. Fonceuse, entière, très sociable et éternelle optimiste, notre agricultrice sait ce qu’elle veut et tient beaucoup de sa mère, qui était sa copine et sa confidente. Elle recherche un célibataire avec une aura positive, protecteur, attentionné, avec ce petit côté bad boy qui la fait craquer. Son faible ? Les grands tatoués.

Complexée un temps par son physique androgyne, Emmanuelle s’assume aujourd’hui pleinement et aspire à une chose : profiter de la vie. Ses petits plaisirs : les bonnes bouffes, les soirées au restaurant, un bon bar et un maximum de moments passés avec ses “Famis” (contraction de “Famille” et “Amis”). En attendant de trouver celui qui voudra les partager avec elle.

Sans enfants, Emmanuelle n’a jamais éprouvé l’envie d’être mère et ne cherche pas une relation pour le devenir. En revanche elle est tout à fait prête à accueillir ceux de son compagnon s’il en a. Si vous appréciez les rayons de soleil, pleins de vie, d’idées, de projets et de caractère, ne cherchez plus !

