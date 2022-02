“L'amour est dans le pré” : 2ème partie des portraits de la saison 17, lundi 21 février sur M6 (vidéo)

Partie aux quatre coins de la France, Karine Le Marchand vous emmène découvrir celles et ceux qui s’apprêtent à partager, sans fard, leur quête amoureuse. Et certains profils vont vous surprendre !

9 hommes, 4 femmes, âgés de 24 à 72 ans. Leurs trajectoires sont nombreuses et singulières. Leurs métiers le sont tout autant. Éleveurs, céréaliers, viticulteurs, arboriculteurs mais aussi inséminateurs, castanéiculteurs et même… maitre brasseurs !

Leurs accents corse, ch’ti, du sud, de l’ouest et de l’est vont résonner durant plusieurs mois dans vos salons. Leurs histoires vont à n’en pas douter vous émouvoir, vous amuser, vous irriter parfois aussi. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.

Regardez bien les portraits de ces treize agriculteurs à la recherche de l’âme sœur et écoutez-les attentivement. Si vous sentez que votre cœur bat plus fort, laissez-vous guider, prenez un papier, un stylo ou votre plus beau clavier… et écrivez !