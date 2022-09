“L'amour est dans le pré” lundi 19 septembre sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 5ème soirée (vidéo)

Lundi 19 septembre à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 4ème soirée de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Deux agriculteurs se lancent dans la grande aventure de “L'amour est dans le pré” avec l’épreuve, sans doute, la plus intimidante : celle des speed-dating. Après des mois d’attente, Nadège et Alain le Breton vont enfin rencontrer celles et ceux qui leur ont écrit et qu’ils ont choisi de rencontrer. Le stress monte… Du côté d’Alexandre, Guillaume l’Auvergnat et Noémie, la vie à la ferme débute à peine et nos 3 agriculteurs apprennent à connaitre leurs prétendants et espèrent mettre fin à leurs années de célibat.

Chez Alexandre, les deux prétendantes fraichement arrivées découvrent tout doucement le quotidien de la ferme. Ces dernières mettent d’ailleurs tout leur cœur pour épater notre Picard. Après la traite et le ramassage des bouses de vaches, notre agriculteur emmène ses prétendantes à une soirée bowling. Notre « beau gosse », comme il se définit lui-même, ne perdrait-il pas déjà la boule face une de ses prétendantes ?

C’est l’heure des speed-dating pour Nadège et, pour l’occasion, cette responsable de haras a troqué ses étalons contre des hauts talons. Cette pétillante Bretonne recherche un homme protecteur, charismatique et drôle. Mais, blessée par un passé amoureux douloureux, Nadège arrivera-t-elle à lâcher les chevaux ? Ce qui est sûr, c’est que ses speed-dating vont désarçonner notre trentenaire et rebattre les cartes dans son cœur…

Guillaume l’Auvergnat, grand amoureux des animaux et responsable d’une ferme pédagogique où cohabitent les espèces les plus inattendues, espère trouver l’oiseau rare, celui qui fera battre son cœur. Pour cela, il a invité deux prétendants chez lui, très différents. Si l’un connaît le monde agricole, le second est un novice qui n’a jamais mis les pieds à la ferme ! Les deux vont donc jouer des coudes pour séduire ce célibataire romantique…

Tout comme Nadège, Alain le Breton se lance ce soir dans la grande aventure de “L'amour est dans le pré”. Le doyen de cette saison a convié 4 femmes à Paris avec l’espoir que l’une d’entre elles fasse de nouveau battre son cœur. Ce grand spirituel est à la recherche du coup de foudre qui balayera ses années de célibat. Il compte également sur les pierres magnétiques pour le guider dans ses choix. Alain le Breton trouvera-t-il la perle rare pour partager sa vie hors du commun sans eau ni électricité ?

Du côté de Noémie, la vie à la ferme bat son plein. Ses deux prétendants font leur maximum pour plaire à leur belle et faire pencher la balance en leur faveur. Pourtant, il se pourrait bien que la plus jeune agricultrice de la saison ait déjà une préférence. Pour définitivement impressionner notre éleveuse laitière et peut-être sceller son choix, quoi de mieux que des olympiades entre les 2 hommes ?