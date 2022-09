“L'amour est dans le pré” lundi 26 septembre sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 6ème soirée (vidéo)

Lundi 26 septembre à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 6ème soirée de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Après cinq semaines d’échauffement, les choses sérieuses commencent au cours de cette soirée 6 qui sera légendaire !

Son tour se faisait attendre mais la voici enfin. Agnès sera la dernière fermière de cette saison à rencontrer ses prétendants. À la recherche d’un coup de foudre, notre quinqua fleur bleue arrive pleine d’espoirs à cette journée de speed-dating. Et ce n’est pas la pluie battante parisienne qui saurait la décourager. Cupidon fera-t-il éruption dans son plus bel imper pour satisfaire son vœu le plus cher ?

Dans le Limousin, c’est le grand jour pour Guillaume qui reçoit enfin sur ses terres ses deux coups de cœur des speed-dating. Mais le coup de chaud pourrait vite virer à la douche froide à la vue de ces dernières, venues entre copines… dans la même voiture ! Abonné à la « friendzone », Guillaume réussira-t-il à se sortir de ce mauvais scénario pour enfin gouter à une vraie relation ?

En Normandie, la compétition bat son plein dans les prés d’Alexandre. Mais après une soirée bowling riche en confidences, des doutes commencent à poindre quant à la réelle neutralité de notre DJ-éleveur. Alors que la soirée entre amis se profile, Alexandre réussira-t-il à garder le contrôle de la situation comme il l’espère ?

Dans l’Allier, la semaine se poursuit sur les chapeaux de roues chez Alain. La routine pour cet habitué des journées à 100 à l’heure. Au programme de ce nouvel épisode, une soirée animée en compagnie de son entourage et un moment fort en émotion à la découverte de son ancienne ferme ravagée par un incendie. Côté cœur, on ne vous en dit pas plus mais un prétendant fera définitivement ses valises.

Enfin, Jean nous et vous assurera probablement l’un des plus grand final de toute l’histoire de L’amour est dans le pré…