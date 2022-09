“L'amour est dans le pré” lundi 3 octobre 2022 sur M6 : voici ce qui va se passer dans la 7ème soirée (vidéo)

Lundi 3 octobre 2022 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 7ème soirée de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les cinq agriculteurs Thierry Coquin de sort, Noémie, Sébastien, Alain Le Breton, Guillaume l’Auvergnat et Jean-Paul accueillent leurs prétendants chez eux et espèrent que l’un d’entre eux entrera définitivement dans leur vie et dans leur cœur.

Depuis 24 heures, Thierry Coquin de sort partage son quotidien avec ses deux prétendantes. Ce grand gaillard semble avoir appris de ses erreurs et souhaite connaître les deux femmes venues pour lui avant de faire un choix. Pour autant, le cœur inexpérimenté de notre agriculteur s’emballe vite… très vite. Thierry Coquin de sort réussira-t-il à garder la tête froide avec toutes ces attentions féminines autour de lui ?

Chez Noémie, après les olympiades de l’amour entre ses deux prétendants, il est temps de faire un choix ! En effet, la jeune femme souhaite ouvrir son cœur au prétendant qui la fait vibrer… mais plus facile à dire qu’à faire. C’est donc avec beaucoup de pudeur que l’agricultrice va avouer ses sentiments à son prétendant, mais celui-ci sera-t-il réceptif ? Après tant de déconvenues amoureuses, les sentiments de Noémie sont-ils partagés ?

En Corse, Sébastien continue de découvrir ses deux prétendantes, radicalement opposées… Si une discussion entre la pétillante Perrine et la timide Léa avait eu l’air de détendre l’atmosphère, une simple balade en voiture va mettre le feu aux poudres. En effet, les deux femmes ne peuvent plus supporter la vie à 3, ce qui contraint notre agriculteur a joué les arbitres. Cette situation va-t-elle le forcer à faire un choix prématuré et à le regretter ?

Pour Alain le Breton, il est temps d’accueillir les deux femmes qu’il a choisies à l’issue du speed dating. À cette occasion, notre celtique a loué un gite un peu plus confortable que sa « cabane ». Pour rappel, notre roublard breton vit dans un logement sans eau ni électricité. Entre balade en calèche, blagues salaces et visite de sa « cabane », Alain le Breton souhaite mettre toutes les chances de son côté pour séduire ses prétendantes.

Après les tâches à la ferme pédagogique, Guillaume l’Auvergnat emmène ses prétendants à un bal. Cette activité, qui se prête aux corps-à-corps, permettra-t-elle à notre passionné de danses de salon de faire un choix ? Une chose est sûre : ses prétendants, toujours en concurrence, sont prêts à tout pour plaire à notre agriculteur. Quitte à envoyer valser leurs peurs de danser en public…

Jean-Paul accueille deux femmes chez lui : une qu’il connait depuis de nombreuses années, et une autre, une Suissesse charmée par notre séduisant agriculteur. Dans ce cas-là, difficile pour notre agriculteur de mettre ses deux prétendantes sur le même pied d’égalité. La prétendante suissesse supportera-t-elle cette concurrence pas très loyale ?

Et enfin si vous souhaitez « Jibuler » en attendant leur retour très bientôt dans “L'amour est dans le pré”, ne manquez pas de cliquer sur le lien ci-dessous :