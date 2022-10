“L'amour est dans le pré” lundi 24 octobre 2022 : voici ce qui va se passer dans la 10ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 24 octobre 2022 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 10ème soirée de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré”. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Lors de cette dixième soirée, certains agriculteurs continuent leur vie à la ferme à trois où les doutes laissent place aux premières tensions, pendant que d’autres séjours se finissent avec l’espoir de proches retrouvailles. Après avoir ouvert les portes de leur ferme et de leur cœur, c’est au tour de nos agriculteurs de découvrir l’univers de leur bien-aimé(e). Cette dernière étape de l’aventure confortera-t-elle leur choix de continuer une vie à deux ?

Cupidon a pris ses quartiers chez Jean, notre éleveur bovin qui se lève heureux et apaisé aux côtés de sa bien-aimée. À l’occasion d’une dernière promenade champêtre, il en profite pour se projeter et parler d’un avenir à deux avant de se retrouver le temps d’un week-end bien mérité chez l’élue de son cœur.

Alexandre prend la route pour retrouver sa prétendante et découvrir sa région et son quotidien. Depuis la fin du séjour à la ferme, les tourtereaux n’ont pas pu attendre pour s’organiser des rendez-vous à deux reprises. Avec un début de relation rapide, Alexandre devra redoubler d’effort pour rassurer l’élue de son cœur, notamment lors de la rencontre avec sa famille.

Dans le Jura, Noémie aimerait se rapprocher de son grand gaillard rugbyman. Elle organise une sortie au restaurant sous un coucher de soleil dans l’espoir de concrétiser cette idylle. Ce dîner permet aux deux célibataires d’échanger et de faire le bilan sur la semaine passée d’abord à trois, puis à deux. La discussion laissera-t-elle place à un rapprochement physique tant attendu ?

Jean-Paul, vigneron surnommé « le George Clooney de la Moselle », continue sa quête de l’ivresse de l’amour. Après deux jours de vie commune à trois, ses prétendantes prennent les choses en main pour que la situation se décante. Chacune met alors sa main à la pâte pour se rapprocher du vigneron, quitte à le faire sortir de sa zone de confort lors d’un cours de danse !

Enfin, direction l’Est de la France où nous retrouvons les deux prétendants d’Agnès. La princesse des temps modernes organise une surprise rien que pour eux et loin de son royaume : sa brasserie. Il n’y a plus qu’à espérer que ces hommes soient courageux et n’aient pas le vertige ! Mais, plus encore, les deux prétendants voudraient surtout ressentir le vertige de l’amour et vont demander à Agnès de s’ouvrir un peu plus. Réussira-t-elle à se confier ?