"L'amour est dans le pré" : voici les 14 agriculteurs de la saison 18 qui débute le 30 janvier sur M6

Lundi 30 janvier 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous sur M6 pour découvrir les portraits des agriculteurs de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré".

Pour cette 18ème année d’amours champêtres, "L'amour est dans le pré" revient avec 14 nouveaux cœurs à prendre, à leur tour membres officiels de la grande famille "ADP". Un objectif : (re)découvrir le frisson du grand amour.

Cette nouvelle saison, 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 60 ans, font l’incroyable pari de s’en remettre à l’émission pour les aider dans leur quête amoureuse. Certains ont déjà connu l’amour mais ne parviennent plus à faire de rencontres concluantes. D’autres, à l’inverse, espèrent vivre ce sentiment pour la toute première fois.

Tout au long de ces deux premières soirées, ces 14 éleveurs, céréaliers, maraichers et héliciculteurs vont se confier sans fard à Karine Le Marchand. Ils partageront leur histoire, leurs peurs, leurs doutes mais aussi leurs rêves et leurs espoirs à l’approche de cette expérience qui pourrait changer leur vie à jamais. Leurs accents du sud, de l’ouest et de l’est résonneront durant plusieurs mois dans vos salons.

Leurs histoires vont vous émouvoir, vous amuser, vous irriter aussi parfois. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus une leçon essentielle : il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.

Voici les 14 agriculteurs de la saison 18 de "L'amour est dans le pré" :

Anaïs 35 ans Éleveuse de chèvres et fromagère

La journée, j’aime être forte et me battre mais le soir j’ai aussi envie d’être un petit sucre... Baptiste 30 ans

Éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier

Léontine, ma fille de 3 ans a changé ma vie... Charles 43 ans

Éleveur de vaches allaitantes et céréalier.

Quand tu as connu ce que j’ai connu, tu as envie de vivre, plus que tout... Clément 26 ans

Éleveur de vaches laitières.

Je suis célibataire depuis 26 ans... Christine 61 ans

Éleveuse de chiens et de chats.

Je suis prête à ouvrir le nouveau chapitre de ma vie... David 42 ans

Éleveur de vaches laitières et allaitante, céréalier.

Je ne montre jamais que je suis triste mais souvent quand je rentre le soir, ça remonte. C’est pas une vie d’être tout seul... Jean-Paul 62 ans

Céréalier.

J’ai loupé ma vie sentimentale mais il me reste encore 18 ans pour rattraper le temps perdu... Joris 34 ans

Maraîcher, céréalier, arboriculteur.

Je voudrais me prouver que je ne suis pas forcément le mec qui ne plait à personne... Julien 42 ans

Éleveur de vaches laitières.

J’aimerais pouvoir rencontrer quelqu’un qui s’intéresse vraiment à ce que je suis... Olivier 56 ans

Éleveur de moutons et de vaches

Je tiens vraiment à avoir quelqu’un dans ma vie. C’est la plus belle chose qui pourrait m’arriver... Patrice 39 ans

Éleveur de vaches allaitantes et polyculture Tout ce dont j’ai envie c’est de pouvoir enfin rencontrer quelqu’un et la serrer dans mes bras... Perrine 26 ans

Hélicicultrice bio

Au moins grâce à l’émission les gens sauront... Je n’en parle jamais dans mon quotidien. Roméo 46 ans

Producteur de fourrage

C’est la chance de ma vie, je ne veux pas passer à côté... Stéphane 49 ans

Propriétaire d'une ferme écologique / Parc animalier.

Avant je m’imaginais me réveiller au milieu des animaux. Maintenant je voudrais me réveiller au milieu des animaux et avec quelqu’un près de moi...

Pour les contacter :

Regardez bien ces 14 portraits sur M6 et écoutez-les attentivement. Et si vous sentez que votre coeur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour :

Ecrivez par voie postale à : L’Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02

Par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Sur facebook sur la page “L’amour est dans le pré”.

N’oubliez pas d’ajouter des photos récentes et si vous vous sentez inspirés, des vidéos.