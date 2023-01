"L'amour est dans le pré" saison 18 : Nathalie est de retour, ça va « Jibuler » sur M6 !

Lundi 30 janvier 2023 à 23:05 sur M6, juste après la diffusion des premiers portraits des agriculteurs de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré", la soirée se poursuivra avec "L'amour vu du pré" et le retour de... Nathalie !

C'est une nouveauté cette année, d’anciens agriculteurs mais aussi d’anciens prétendants et prétendantes vont commenter pour la première fois les portraits de la nouvelle cuvée 2023 de "L’amour est dans le pré".

Avec eux, nous allons replonger dans leurs premiers émois et la découverte à la télévision du portrait de l’élu de leur cœur. Ils nous confieront comment ils ont écrit leur courrier, le tsunami d’émotions par lequel ils sont passés, comment s’est passée l’attente jusqu’au speed dating. Ils prodigueront aussi de bons conseils à ceux et celles qui ont eu un coup de cœur mais ont peur d’écrire...

Retrouvez les couples qui ont marqué "L’amour est dans le pré" avec Gégé et Anne-Marie, Jérôme et Lucille, Pierre et Fred, Sébastien et Karine, Yoann et Emmanuelle, Hervé et Stéphanie, Jean-Marc et Françoise ou encore Florian et Lola. Mais aussi les couples nés de la dernière saison Guillaume et Noémie, Alexandre et Anaig ou encore Guillaume et Tom.

Et côté prétendant.e.s nous aurons le grand plaisir de retrouver Nathalie, la prétendante malheureuse de Jean, et Jean-Noël, le prétendant éconduit d’Alain. Même si leur aventure amoureuse ne s’est pas conclue par une histoire d’amour, tous deux gardent un excellent souvenir de cette formidable aventure et veulent inciter tous ceux qui sentent leur cœur battre pour un ou une agricultrice à se lancer sans hésiter...