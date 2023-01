"L'amour est dans le pré" : Extrait du portrait de Christine diffusé sur M6 lundi 30 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 30 janvier 2023 à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir les premiers portraits des agriculteurs qui vont participer à la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Parmi eux, Christine dont voici un extrait de son portrait.

Christine a 61 ans et vit en région Nouvelle Aquitaine. Mère de trois grands enfants et grand-mère de quatre petits enfants, Christine est éleveuse de chiens et de chats.

Sa personnalité et ses centres d’intérêt atypiques vont vous faire fondre comme son élevage de Beaucerons !

Non issue d’une famille d’agriculteurs, Christine s’est d’elle-même orientée vers l’élevage canin, montant de ses mains sa petite entreprise. Une passion de 30 ans qui a porté ses fruits. Aujourd’hui cette dernière bénéficie d’une reconnaissance internationale.

Mariée dès ses 17 ans, Christine a vécu 40 ans avec son premier amour. Un mari peu démonstratif mais présent et avec qui elle aura trois beaux enfants. Passionnée par son métier et ses animaux, Christine a longtemps compensé le manque de tendresse dans son couple par une activité débordante au travail. Jusqu’à une rencontre inattendue lors d’un concours. Frappée par la foudre, elle met alors un terme à son mariage le rejoint dans le centre de la France. Une histoire qui durera 3 ans mais se soldera pas une rude première désillusion sentimentale.

Le coeur aujourd’hui réparé, Christine aborde “L’amour est dans le pré” avec une farouche envie de refaire sa vie.

Je suis prête à ouvrir le nouveau chapitre de ma vie.

Christine est une femme haute en couleurs, battante, indépendante, mais aussi d’une extrême tendresse et très émotive, qui ne demande qu’à aimer et être aimée en retour. Ses centres d’intérêt sont aussi originaux que sa personnalité. À commencer par les loups dont elle revêt l’effigie sur plusieurs parties de son corps et dans sa maison.

Installée par hasard en Nouvelle-Aquitaine, Christine n’aura aucun mal à déménager son élevage si son coeur s’emballe à nouveau. D’ailleurs elle aimerait beaucoup repartir vers le Sud-Est de la France pour se rapprocher de ses enfants.

Christine recherche un homme avec qui tout partager, si possible croyant (“mais pas forcément pratiquant”), gentil, simple et qui sache la comprendre. Elle a envie de partir en vacances, de faire des sorties au cinéma ou au restaurant, adore danser et est plus que jamais prête à faire de la place pour une nouvelle idylle. Guidée par sa bonne étoile, notre célibataire est convaincue que quelqu’un la cherche quelque part. Ne lui reste plus qu’à le trouver.

