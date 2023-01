"L'amour est dans le pré" : Extrait du portrait de Baptiste diffusé sur M6 lundi 30 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 30 janvier 2023 à partir de 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir les premiers portraits des agriculteurs qui vont participer à la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Parmi eux, Baptiste dont voici un extrait de son portrait.

Baptiste a 30 ans et vit en région PACA. Père d'une petite fille de 3 ans, Baptiste est éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier.

Un jeune homme sincère, souriant, chaleureux, généreux, qui rêve d’une vie de famille et s’est pour cela inscrit lui-même à l’émission. Vous pensiez que cela n’existait plus ? Que nenni. On vous présente Baptiste.

Ancien étudiant en mécanique et en plomberie, ce charmant trentenaire à l’accent chantant a repris l’exploitation de son grand-père il y a 8 ans. Il travaille aujourd’hui en GAEC avec son père, ancien maçon. Ensemble, le duo élève un peu plus de 200 brebis “de Mouréous” et cultive de l’orge, de la sauge et de la lavande, vendue en coopératives pour les commercialiser en huiles essentielles.

Jadis “mari parfait et papa formidable”, Baptiste a pourtant dû renoncer à son rêve de famille il y a un an et demi, suite au départ de son ex-compagne. Un épisode qui a totalement chamboulé sa vie. Après une période noire au cours de laquelle il a perdu 13 kilos en 3 semaines, Baptiste a remonté la pente grâce au soutien indéfectible de sa famille et de ses amis. Une longue remise en question l’a alors poussé à redéfinir ses priorités.

Depuis, notre trentenaire s’est séparé de la moitié de son troupeau et n’aspire qu’à une chose : passer un maximum de temps avec sa fille de 3 ans Léontine. Mais il n’en oublie pas pour autant sa vie sentimentale

Léontine a changé ma vie.

Déterminé, gentil, équilibré et très attaché aux valeurs familiales, Baptiste rêve toujours de fonder une grande et belle famille. Avec l’aide de son père, il construit actuellement une spacieuse maison dans laquelle il souhaite emménager d’ici la fin de l’année. Bien décidé à tout mettre en œuvre pour trouver l’amour, il s’est aussi lui-même inscrit à l’émission.

Baptiste recherche une femme entre 28 et 35 ans, pas “chichi pompoms”, partageant ses valeurs pour s’épanouir à la campagne et s’intégrer à son groupe d’amis et sa famille. Point important, Baptiste ne conçoit pas d’éloigner un enfant de son père, à moins qu’elle n’habite dans la région ou que le papa ne soit plus du tout présent. Il ne souhaitera donc pas rencontrer des femmes ayant déjà des enfants.

Romantique et attentionné, Baptiste a tout pour plaire et n’attend plus que vous.

Pour contacter Baptiste :

Ecrivez par voie postale à : L’Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02

Par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Sur facebook sur la page “L’amour est dans le pré”.

N’oubliez pas d’ajouter des photos récentes et si vous vous sentez inspirés, des vidéos.