"L'amour est dans le pré" : Extrait du portrait de Perrine diffusé sur M6 lundi 6 février 2023 (vidéo)

Lundi 6 février 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 les 7 derniers portraits des agriculteurs de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Parmi eux, Perrine dont voici un extrait.

Perrine a 26 ans, elle vit en région Bourgogne-Franche-Comté où elle est éleveuse et productrice d'escargots bio.

Si la résilience avait un visage, ce serait certainement celui de Perrine. Benjamine de la saison, ce courageux petit bout de femme d’1m60 est à la tête d’un élevage... de 200 000 animaux ! Perrine est en effet hélicicultrice et élève donc : des escargots.

Perrine gère son activité de main de maître depuis 3 ans, avec sa mère, sa plus grande fan, qui n’a pas hésité une seconde à quitter son travail pour venir l’épauler. Passionnée par cette activité riche et variée, Perrine a développé parallèlement un atelier de transformation ainsi qu’une petite boutique pour vendre directement ses produits à la ferme. Elle organise également des visites guidées de son exploitation sur rendez-vous. Et ses gastéropodes ont la côte ! Plusieurs chefs de la région se l’arrachent et l’ont même aidée à élaborer des recettes.

Diablement efficace dans sa vie professionnelle, Perrine, célibataire depuis 6 ans, rencontre plus de difficultés dans le privé. La faute à plusieurs problèmes de santé qui ne l’ont pas épargnée. À 6 ans, elle et sa sœur Ninon, qui l’a inscrite à l’émission, se voient diagnostiquées un syndrome du QT Long. Une maladie cardiaque héréditaire pour laquelle elle suivra un traitement léger à vie. Puis 14 ans plus tard, c’est cette fois la maladie de Crohn qui lui tombe dessus avec les complications que l’on imagine. Des épreuves qui ont forgé son caractère de battante mais ont aussi provoqué des blocages. Gênée, Perrine a longtemps fui les relations amoureuses, préférant l’isolement à la peur du jugement.

Au moins grâce à l’émission les gens sauront. Je n’en parle jamais dans mon quotidien.

En annonçant sa maladie, la jolie franc-comtoise franchit avec “L’amour est dans le pré” un vrai cap. Avec son portrait, elle espère se délester dès le début d’un moment souvent embarrassant et souhaite que ceux qui lui écriront puissent le faire en toute connaissance de cause. En revanche, pour se sortir de son quotidien, elle préfèrerait ne pas rencontrer quelqu’un dans la même situation.

Romantique même si elle ne veut pas l’avouer, Perrine rêve de fonder une famille et d’une relation qui ne s’arrêtera jamais. Elle recherche un homme “avec du caractère sans être excessif”, sans enfant, tolérant et énergique pour partager une vie d’amour et d’escargots à 200 002. Coquette, elle aime aussi sortir, faire des petits restaurants, des balades et aimerait beaucoup partir en week-end avec son cher et tendre. Ne lui reste plus qu’à le trouver.

