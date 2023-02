"L'amour est dans le pré" : Extrait du portrait de Patrice diffusé sur M6 lundi 6 février 2023 (vidéo)

Lundi 6 février 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 les 7 derniers portraits des agriculteurs de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Parmi eux, Patrice dont voici un extrait.

Patrice a 39 ans, il vit en Normandie où il est éleveur de vaches allaitantes et polyculteur.

Son sourire angélique, sa joie de vivre et sa profonde envie d’être aimé vont vous bouleverser au premier regard. Patrice est à coup sûr l’un des personnages les plus touchants de cette 18 e cuvée.

Fils d’agriculteurs, ce Normand pure souche a repris l’exploitation de vaches laitières de ses parents en 2009. Un élevage qu’il a transformé en vaches allaitantes pour se faciliter la vie et surtout se dégager du temps. Un ajustement également nécessaire en raison d’un handicap moteur - une hémiplégie de naissance - qui impacte sa main et sa jambe droite. Aujourd’hui, il est à la tête d’un troupeau de 45 mères Limousines et cultive en parallèle de l’orge, du colza, du lin et des betteraves.

Patrice a eu une enfance qu’il qualifie de solitaire, en raison notamment de sa différence. Ses parents, très pris par la ferme, ont confié une grande partie de son éducation à sa grand-mère. Quant à l’école, il avait généralement peu de copains et passait une grande partie de son temps à l’écart. Pourtant, notre éleveur ne manque ni d’humour ni de répartie ! S’il dit lui-même qu’il va “un peu moins vite que les autres”, Patrice est vif, a beaucoup de second degré et des yeux taquins qui le rendent éminemment sympathique. Parfaitement autonome, il effectue une grande partie de ses tâches professionnelles seul et gère lui-même sa maison dont il prend soin malgré une décoration dans son jus. Il cultive également un joli jardin potager.

Tout ce dont j’ai envie c’est de pouvoir enfin rencontrer quelqu’un et la serrer dans mes bras.

Le plus gros handicap de Patrice, finalement, c’est sa vie sentimentale. Seul depuis toujours, Patrice n’a jamais connu l’amour, à l’exception d’une courte idylle à la suite d’une petite annonce dans le journal. Fidèle téléspectateur de “L’amour est dans le pré”, il a décidé cette année de passer de l’autre côté de l’écran. Un passage nécessaire pour reprendre confiance.

Patrice manque cruellement d’affection et ne demande qu’à passer des moments tendres à deux. Il recherche une compagne joyeuse, douce, sincère et patiente, pour découvrir ensemble les joies de la vie de couple. Il rêve également de pouvoir fonder une famille. Des espoirs enfouis qui espérons-le, grâce à l’émission, se réveilleront et qu’il vivra enfin le grand amour.

