"L'amour est dans le pré" : Extrait du portrait de Charles diffusé ce soir sur M6 (vidéo)

Ce lundi 6 février 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 les 7 derniers portraits des agriculteurs de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Parmi eux, Charles dont voici un extrait.

Charles a 43 ans, il vit dans les Pays de la Loire où il est éleveur de vaches allaitantes et céréalier.

Charles est un exemple admirable de résilience. Un homme blessé par un passé tragique, mais qui s’en est courageusement relevé.

Issu d’une famille d’agriculteurs, Charles a grandi entouré de tracteurs, d’animaux et de cinq frères et soeurs. Une vie très modeste maintenue à flot par sa mère, son “pilier”, qui tient la ferme à bout de bras. En 1995, alors qu’il n’a que 15 ans, une partie de sa famille se retrouve prise dans un terrible accident de la route. Charles et deux de ses frères et soeurs sont envoyés aux urgences. Sa mère, elle, décède sur le coup.

Encore profondément marqué par ce drame, Charles n’a d’autre choix d’arrêter ses études, un an plus tard, pour la remplacer sur l’exploitation. Une vie d’isolement et de sacrifices commence. Elle durera jusqu’à ses 25 ans…

Marqué par une première partie de vie chaotique, Charles ne perd pour autant pas la force de vivre. À 27 ans il rencontre sa première compagne, fille d’un voisin agriculteur, et entame une relation de 10 ans qui lui donnera Théo et Hugo, 9 et 4 ans. Puis, au départ à la retraite de son père, il décide de s’associer à son frère Cédric qui le rejoint sur l’exploitation.

Père aimant, Charles fait son possible pour offrir tout ce qu’il n’a jamais eu à ses petits monstres. Et quand il n’est pas avec eux, il s’occupe l’esprit comme il peut grâce à la natation et le rugby.

Quand tu as connu ce que j’ai connu, tu as envie de vivre, plus que tout.

Célibataire depuis sa séparation en 2018, Charles est resté en bons termes avec son ex-compagne. De 10 ans son ainé, il sentait que la différence d’âge finirait par les séparer. Il rêve aujourd’hui d’une relation fusionnelle et de prendre du temps pour vivre et partir en week-end.

Sérieux dans sa démarche, Charles a entrepris une rénovation complète de sa vieille maison d’enfance, afin de faire table rase du passé et poser les fondations d’un nouvel avenir à deux. “Qu’elle soit petite, grande, blonde, brune, mince ou avec des formes je m’en fiche complètement. Du moment qu’elle est douce, gentille et qu’elle m’aime c’est le principal”. C’est tout ce que nous lui souhaitons.

