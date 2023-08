"L'amour est dans le pré" : la saison 18 débutera lundi 21 août 2023 sur M6

Lundi 21 août 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous sur M6 pour le grand lancement de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré".

Il était une fois… dans de paisibles prés autrefois gaulois, 13 agriculteurs·trices à la recherche de l’amour avec un grand A.

Vous en aviez compté 14 parce qu’à vous on ne la fait pas ? Oui c’est vrai l’un d’entre eux n’est plus là. Mais pas de panique, ne prenez pas vos jambes à votre cou. Comme toujours vous le savez, Karine Le Marchand vous racontera tout.

Épanouis dans la vie et dans leur métier, nos 13 célibataires fermiers se sentent souvent seuls quand vient la nuit tombée. Alors pour rompre la solitude, devant la télé ils eurent une idée : participer, comme d’autres avant eux… à "L’amour est dans le pré".

La route semblait périlleuse… mais ne dit-on pas que la chance sourit aux audacieux ?

Après avoir suivi la diffusion de leur portrait en février dernier, nos amoureux de la terre attendent maintenant l’ouverture de leurs courriers. Un premier pas qui, si tout se passe comme désiré, les conduira directement jusqu’à leur futur moitié.

Ils ne le savent pas encore mais des semaines durant, quelque part de l’autre côté de l’écran, se sont activés des centaines de prétendants ! Des mignons, des gourmands, des petits et des grands… tous persuadés d’avoir vu passer leur prince ou princesse charmant·e.

La longue attente aujourd’hui terminée, le moment est arrivé de démarrer l’aventure pour de vrai. Et pour les accompagner, nos séducteurs débutants peuvent compter sur le soutien sans faille de Karine Le Marchand. Animatrice préférée des Français, en ville comme dans les champs, ses conseils amoureux sont importants.

Entre rires et larmes, entre doutes et émerveillement, apprêtez-vous à vivre un tourbillon de jolis moments. Au programme : des histoires d’amour, des déchirements, des rebondissements. De quoi transformer vos soirées du lundi en un petit coin de paradis.

Et pour les curieux, voici un indiscret : il paraitrait d’après des sources proches de l’émission qu’un agriculteur est en couple avec une prétendante… de son camarade de promotion ! Non vous ne rêvez pas et c’est la première fois !

Installez-vous, vibrez au rythme de nos célibataires et de leurs émois. Car des histoires comme ça, il y en aura à tour de bras. Mettez les charentaises et allumez la télé.

Bienvenue dans la saison 18 de "L’amour est dans le pré".