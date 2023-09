"L'amour est dans le pré" lundi 2 octobre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 7ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 2 octobre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 7ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 7ème soirée de "L'amour est dans le pré", des liens qui se tissent dans les fermes et des histoires qui vont passer à la vitesse supérieure... C'est dans les prés que l'amour s'invite et attendez-vous à de grosses surprises chez certains de nos agriculteurs...

La soirée débutera dans le Rhône chez Roméo, producteur de fourrage sur le point peut-être de démarrer une belle histoire d'amour. Il n'hésite pas à rouler des mécaniques dans sa voiture face à ses deux prétendantes en admiration et particulièrement Sophie qui semble déjà ronronner... Depuis la veille, Roméo se trouve donc pris entre deux femmes que tout oppose si ce n'est l'envie de faire chavirer le cœur de notre agriculteur. D'un côté Sophie, une exubérante brune provençale qui a tout de suite tâté le terrain et pas que... Et de l'autre côté, Clotilde, une discrète blonde bourguignonne qui semble encore être en tour de chauffe... Roméo aborde cette deuxième journée avec la ferme intention de laisser du temps au temps. Au programme donc, un rallye sur les routes du beaujolais à bord de l'une de ses voitures anciennes pour lesquelles il voue une grande passion...

Direction ensuite le Lot-et-Garonne pour y retrouver Christine, notre éleveuse de chiens et de chats. Après 5 années de totale chasteté, cette sexagénaire pieuse et passionnée s'apprête à accueillir Alain, l'unique prétendant a avoir réussi à faire palpiter son cœur lors de ses rendez-vous galants. Lors du speed dating, Christine et Alain ont vécu une parenthèse enchantée lors de leur première rencontre, le fringant retraité de 73 ans étant bien décidé à entrer de plain-pied dans la saison des amours... Seulement voilà, les semaines ont passées et à quelques heures d'accueillir son soupirant sous le ciel couvert du Lot-et-Garonne, un petit doute taraude Christine... Et c'est avec ses charentaises dans ses sabots qu'Alain va faire son arrivée chez Christine...

Notre épopée rurale et sentimentale se poursuivra dans l'Eure chez Patrice. Cet attachant éleveur de vaches allaitantes nourrit l'espoir de vivre enfin sa première histoire d'amour à 39 ans et, pourquoi pas, de savourer le bonheur d'être père. Mais en attendant, il se met plait rêver devant le spectacle de la nature devant un petit veau né de la veille. Depuis 3 jours, deux jeunes femmes sont en lice pour lever le voile sur ce grand mystère qu'est l'amour. Et si Justine et Véronique ont tout faire pour sonder le cœur inexpérimenté de notre agriculteur, Patrice est resté coi préférant se livrer à quelques confidences amoureuses à son camarade de promotion : Charles lui avouant avoir une petite préférence pour Justine. Si Charles n'a pas reçu de courrier de qualité suite à son portrait diffusé en janvier dans l'émission, sa situation pourrait bien changer de ton car lors de la soirée karaoké de la veille, un cœur a semble t-il battu la chamade, celui de Véronique la seconde prétendante de Patrice... Dans cette nouvelle matinée à la ferme, Patrice va annoncer son choix à l'une de ses prétendantes en espérant vivre avec elle un amour à perpétuité...

C'est ensuite en Corrèze que nous allons retrouver Anaïs, éleveuse de chèvres et fromagère. Lors de son speed dating, Anaïs a choisi Thomas, un informaticien âgé de 35 ans et Romain qui a marqué des points lors du speed dating émaillé de sourires qui en disaient long, ce timide boucher vendéen est arrivé armé de deux cadeaux quelque peu encombrants : deux chevreaux. Mais aussi une pelle, des couteaux et un désosseur... Et aussi un détecteur métaux ! Les regards des amis d'Anaïs sur ses prétendants l'ont aidée dès le premier soir à y voir un peu plus clair... Pour cette nouvelle journée à la ferme, la priorité sera la bergerie où malheureusement les nouvelles ne sont pas encourageantes au sujet de la petite biquette souffrante. Malgré se préoccupations, Anaïs va suivre les bons conseils de ses copines et va passer des moments seule à seule avec chacun et Thomas va être le premier à la rejoindre pour la première traite et va introduire un petit parfum de séduction... La riposte dans le camp adverse sera-t-elle a la hauteur ?

Cap sur le Lot-et-Garonne où c'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Joris qui s'apprête à accueillir ses deux soupirantes. Cet arboriculteur maraîcher, bien charpenté, ne rêve que de construire un avenir sentimental sur de solides fondations. Pour cela, il a décidé de quitte le giron familial pour s'installer dans une maison qu'il a entièrement rénovée. Lors de son speed dating, Élodie, avenante monitrice d'auto-école, a réussi a prendre les commandes de son cœur. Mais le cœur de Joris a véritablement fait boum lors de sa rencontre avec Karine. Ce gros coup de cœur va-t-il se confirmer lors de ce séjour qui débute ? Après un voyage de plus de 800 kilomètres en train depuis la Franche-Comté, Élodie est la première à rejoindre notre agriculteur. Et si pour l'instant elle a un train de retard, ce privilège de première classe lui permettra peut-être de gagner des points sur sa rivale et de filer droit sur les rails de l'amour...

Dans la Creuse, nous allonrs retrouver Olivier, éleveur de vaches et de moutons. Depuis la veille, le quotidien d'Olivier est camboulé par la présence d'un véritable rayon de soleil : Corinne une douce et coquette aide-soignante venue des Hautes-Pyrénées. Entre ces deux-là, la seconde journée à la ferme s'annonce comme un merveilleux conte de fée. Après une nuit pendant laquelle Corinne a eu du mal a dormir à cause d'une odeur dans sa chambre, Joris, qui ne de doute de rien, part chercher des viennoiseries pour le petit déjeuner tout en rêvant déjà de se mettre en ménage, pendant que Corinne, elle, se met... au ménage !