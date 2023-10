"L'amour est dans le pré" lundi 9 octobre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 8ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 9 octobre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 8ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 8ème soirée de "L'amour est dans le pré", de l'amour, des découvertes improbables et chez certains de nos agriculteurs l'heure des choix va sonner... Vous allez vivre une soirée pleine d'amour dans les prés...

Le tour de France des romances champêtres débutera en Côte-d'Or chez Perrine qui accueille Firmin et Florian. Depuis leur arrivée, Perrine a tendance à mener ses prétendants à la baguette... Ils ont tout de suite été mis à contribution pour des courses militaires... Après un premier réveil à la ferme, c'est sous un ciel maussade que Perrine emmène ses prétendants sur son exploitation pour leur faire découvrir sa passion dévorante. Perrine l'annonce sur le trajet : dans sa vie il n'y a que le travail et ses chiens... Alors reste t-il une petite toute place pour un homme dans tout cela ? Firmin et Florian vont faire une découverte "active" de son exploitation d'escargots : ils vont devoir se coller au travail, espérons qu'ils ne vont pas trop en baver... Seront-ils encore des prétendants longtemps si Perrine ne leur donne pas quelques signes de promesses de romance ?

Direction ensuite le Maine-et-Loire chez Charles, éleveur de vache allaitantes, pour y découvrir une histoire extraordinaire. L'aventure avait mal commencé pour lui, aucun courrier de qualité : pas de speed dating. Alors qu'il rendait visite à Patrice, un autre agriculteur de cette 18ème saison, Charles avait fait la rencontre de ses prétendantes et avec Véronique le courant était tout de suite passé. Patrice ayant choisi de poursuivre son aventure amoureuse avec Justine et l'ayant confié à Charles, la voie était libre pour Charles pour se laisser aller à quelques avances envers Véronique. Après un échange des 06 durant le trajet vers la gare, Charles et Véronique ont commencé à communiquer par SMS, puis par visio, et ont finalement décidé, au bout de 3 semaines, de programmer un séjour à la ferme. Et c'est tout sourire que Véronique fait son arrivée pour le plus grand plaisir de Charles. Vous allez assister à des retrouvailles très chaleureuses et des découvertes improbables...

La soirée se poursuivra dans le Var chez Stéphane, propriétaire d'un parc animalier. Il va accueillir ses deux prétendantes : Laure 39 ans, et Laurence, 48 ans, remplies d'espoir d'embarquer pour la vie dans l'arche de Stéphane. Première arrivée Laurence qui n'aura pas eu le temps de savourer Stéphane en exclusivité puisque Laure arrive très peu de temps après elle... Aussitôt arrivées, Laure et Laurence vont se mettre en tenue de combat pour une immersion immédiate dans le quotidien de Stéphane. Les deux prétendantes vont rendre visite à leurs nombreux concurrents : les animaux de Stéphane...

Nous retrouverons dans le Doubs Julien, producteur laitier, dans une ambiance glaciale au petit matin avec ses deux prétendants : Thibault et Bastien. C'est Thibault qui va avoir le privilège de participer à la traite du matin et ils vont remettre sur le tapis le conflit de la veille au restaurant entre les deux prétendants. Pour cette nouvelle journée, Thibault et Bastien ont organisé un moment privilégié avec Julien. Alors l'orage sera-t-il passé ?

Nous prendrons ensuite des nouvelles du benjamin de cette 18ème saison, Clément, éleveur laitier en Haute-Savoie. Pour cette seconde journée à la ferme, Clément va équiper ses deux prétendantes d'une cotte de travail puis ce sera le moment des premiers têtes à têtes, un nouvel exercice pour lui.

Nous retrouverons également dans l'Essonne Jean-Paul qui a décidé de poursuivre l'aventure à la ferme avec Maria mais ce grand sensible est chamboulé après avoir raccompagné à la gare Christelle. C'est lors d'une danse collé-serré que Jean-Paul a ouvert son cœur à Maria. Pour leur premier moment à deux, Maria lui a réservé une petite romantique qui devrait plaire à notre agriculteur polisson...