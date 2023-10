"L'amour est dans le pré" lundi 16 octobre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 9ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 16 octobre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 9ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 9ème soirée de "L'amour est dans le pré", ça va roucouler dans les chaumières de nos agriculteurs car les séjours à la ferme sont sur le point de se terminer. Il sera grand tant pour eux de conclure...

C'est dans le Rhône que débutera notre épopée sentimentale chez Roméo, un bon vivant de 47 ans producteur de fourrage mais aussi d'étincelles sous son toit avec ses deux prétendantes : Clotilde et Sophie aux tempéraments différents qui ont parfois du mal à cohabiter. Une préparation de toasts pour la soirée s'annonce animée entre les deux femmes... Au cours de cette soirée Roméo va présenter Clotilde et Sophie à sa famille et ses amis, une étape cruciale pour lui pour le choix final... Alors Sophie aura-t-elle toujours une longueur d'avance avec son baiser échangé la veille avec Roméo lors de leur ballade a vélo ? Clotilde, de son côté, en a peut-être gardé sous la pédale pour créer la surprise...

Le tour de France des histoires agro-sentimentales se poursuivra en Normandie dans la ferme de Patrice. C'est face à Justine que Patrice a déclaré sa flamme pour la toute première fois de sa vie. Véronique, sa deuxième prétendante partie chez Charles, Patrice et Justine vont pouvoir commencer leur histoire à deux. Et c'est du côté de Cabourg qu'ils vont débuter une première escapade romantique qui va émouvoir Justine...

Direction ensuite le Maine-et-Loire chez Charles. Au petit matin, le temps sera venu de lever le voile sur un suspens insoutenable : comment s'est passée sa toute première nuit avec Véronique... Après une courte nuit, Véronique ne dira pas non a un bon café long pour leur premier petit déjeuner à deux, les yeux dans les yeux. La matinée se poursuivra à la piscine où nos deux joyeux lurons, qui ont quelques petites lacunes en natation, iront prendre une leçon particulière...

C'est ensuite en Corrèze que nous retrouverons Anaïs, dynamique chevrière de 35 ans, pour ce 3ème jour à la ferme. Si Thomas donne entière satisfaction à son hôtesse, on ne peut pas en dire autant de Romain qui était pourtant le coup de cœur d'Anaïs jusqu'à ce qu'elle détecte dans sa démarche de séduction un certain manque d'énergie. La nuit aura porté conseil à Romain, bien décidé à entrer dans la phase de séduction avec Anaïs. Mais face à une horloge suisse comme Thomas réglée en mode séducteur dès la première heure, pourra t-il rattraper son retard ? Anaïs va remettre les pendules à l'heure avec Romain...

Le tour de France des amours agricoles se poursuivra dans le Limousin chez Olivier, éleveur de moutons qui partage depuis deux jours son quotidien avec Corinne, une aide-soignante venue des Hautes-Pyrénées qu'il ne cesse de chouchouter. Cette 3ème journée à la ferme démarre par un petit déjeuner que devra préparer Corinne, Olivier ayant été accaparé par ses moutons de bon matin. "On parle de tout et de bien, mais pas de nous"... Chez Corinne, une certaine impatience se fait sentir. Alors Olivier va-t-il un peu plus entrer en séduction ? Olivier va emmener Corinne en balade pour lui faire découvrir le pont suspendu de Saint-Marien. Espérons que cette sortie soit proprice a des déclarations plus intîmes...

Le road-movie rural du lundi soir se poursuivra dans le Lot-et-Garonne chez Joris qui a pris le risque de laisser des prétendantes décider du programme de cette 2ème journée de cohabitation. Joris va sortir de ses terres et de sa zone de confort pour un cours de danse à Agen tout l'impulsion de Carine, qui compte sans doute décoincer un peu son agriculeur si ce n'est plus... Seul bémol, Carine a choisi un cours batchatta qui se danse à deux, mais pas à trois ! Au délà du jeu de jambes, Carine va devoir jouer des coudes pour prendre le pas sur sa rivale... Rien n'est joué entre les deux cavalières de Joris, mais l'après-midi qui s'annonce sera décisive...