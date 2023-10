"L'amour est dans le pré" lundi 23 octobre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 10ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 23 octobre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 10ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 10ème soirée de "L'amour est dans le pré", les choses vont s'accélérer dans les fermes de certains agriculteurs, vont-ils trouver le chemin du bonheur ? La soirée s'annonce mouvementée...

La saga sentimentale agricole débutera en Lorraine où vit Maria la dulcinée de Jean-Paul. Après 5 semaines sans se voir, c'est le grand jour des retrouvailles, Jean-Paul vient découvrir l'univers de sa douce chez qui la flamme est toujours brulante. Lors de ce week-end, Jean-Paul espère concrétiser tout ce qu'il a déjà vécu avec Maria depuis le début de l'aventure voire plus... Après deux heures et demi de retard, Jean-Paul arrive enfin chez une Maria qui n'en peut plus d'attendre... Au programme de la journée, la présentation de Jean-Paul à la famille de Maria qui est invitée au dîner mais aussi quelques mises au point de Maria sur le comportement de Jean-Paul. L'ambiance du séjour restera t-elle au beau fixe ?

C'est en Normandie que nous retrouverons Patrice chez qui Cupidon à pris ses quartiers pour son plus grand bonheur. C'est le début de la vie de couple pour Patrice, Justine arrive (déjà) pour emménager avec Panpan, son lapin ! Pour l'occasion, Patrice n'a pas hésité a réaménager la maison autrefois occupée par ses grands-parents. Après le déjeuner, l'heure est venue de déballer les 30 cartons de la camionnette de Justine avec les parents de Patrice de l'un de ses amis. Et Justine, qui aime quand tout est carré, va diriger tout ce petit monde à la baguette pour son emménagement mais l'ami de Patrice n'est pas décidé à se laisser commander par une Justine bien déterminée à faire sa place... Patrice saura-t-il aborder avec Justine les questions qui fâchent ?

C'est en Haute-Savoie que nous retrouverons de bon matin Clément. Le moment est venu pour lui de faire son choix entre Manon et Anne-Laure et de l'annoncer, un moment qu'il redoute. C'est conseillé par ses proches que Clément se dirige le cœur battant vers son avenir. Pendant que leur prince charmant se fait attendre, Manon et Anne-Laure se posent des questions car elles ne savent pas ce qu'il ressent réellement et elles craignent que la relation ne se développe pas. Le supplice ne va pas durer trop longtemps et l'une des prétendantes fera sa valise.

Le feuilleton agro-sentimental se poursuivra dans le Doubs chez Julien où de bon matin il va s'occuper de ses 87 vaches avec ses deux prétendants. Une fois de plus, la tension va monter d'un cran entre Thibault et Bastien. Aujourd'hui, ce sera l'heure du choix pour Julien mais avant, Thibault et Bastien vont devoir supporter cette ambiance pensante lors de la traite face à un Julien qui n'en peut plus de cette situation conflictuelle. Les bêtes soignées, Julien s'occupera de son cœur et il s’isolera tout d'abord avec Bastien. A quelle sauce sera-t-il mangé ?

Nous irons ensuite dans le Var pour y retrouver Stéphane dans son parc animalier qui compte depuis deux jours deux nouvelles pensionnaires tout aussi assidues et attentionnées que le maître des lieux. Laurence et Laure savourent à fond des moments de pure tendresse dans cette ferme du bonheur taillée XXL. Mais malgré la bonne ambiance, point d'intimité en vue dans ce séjour qui a débuté comme un stage... De son côté, Stéphane attend un déclic... Pour cette nouvelle journée à trois, Stéphane a prévu une sortie romantique en calèche. Ce déclic aura-t-il lieu au cours de cette ballade qui aura bien du mal à démarrer ?