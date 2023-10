"L'amour est dans le pré" lundi 30 octobre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 11ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 30 octobre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 11ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 11ème soirée de "L'amour est dans le pré", les prétendantes de nos agriculteurs vont vivre des réveils difficiles. Entre déclarations et grandes révélations, cet épisode promet des montagnes russes d'émotions.

C'est en Corrèze que débutera notre tour de France agro-sentimental du lundi soir chez Anaïs qui poursuit son aventure avec Thomas depuis que cette dernière a remercié Romain son autre prétendant un peu trop étrange et flegmatique à son goût. Très investi dans le travail à la ferme, Anaïs propose à Thomas de poursuivre la matinée dans sa fromagerie. Si Thomas se voit déjà travailler aux côtés d'Anaïs au quotidien, cette dernière n'est toutefois pas prête à laisser quelqu'un faire tout à sa place... Et après une matinée bien remplie, place... à la sieste bien méritée...

Nous irons ensuite dans le Maine-et-Loire prendre des nouvelles de deux autres adeptes de la sieste : le couple inattendu de cette 18ème saison : Charles et Véronique. Une semaine après le départ de Véronique, c'est au tour de Charles d'aller dans l'Indre pour découvrir l'univers de sa bien aimée qui va l’accueillir avec ses plus belles claquettes-chausettes. Véronique va faire découvrir à Charles son petit cocon, mais ce dernier est plutôt branché dodo que déco ! Au programme de cette première journée, la présentation de Charles aux amis et au frère de Véronique. La soirée se poursuivra dans un bar dans lequel une serveuse va attirer l’œil de Charles, ce qui ne va pas être du goût de Véronique...

C'est dans le Rhône que se poursuivra cette 11ème soirée chez Roméo au lendemain d'une soirée qui s'est achevée fort tard avec ses deux prétendantes. Et depuis la veille, un gros dilemme noue l'estomac de Roméo : alors qu'il semblait avoir fait son choix pour Sophie après un premier baiser échangé, la soirée de la veille a semé le trouble dans son esprit avec une Clotilde qui est sortie de sa coquille... Roméo va devoir trancher entre ses deux prétendantes, une situation qu'il redoute depuis le début de l'aventure. Si au petit déjeuner Sophie est sereine, Clotilde est particulièrement stressée. Le suspens sera de courte durée...

Direction ensuite la Côte-d'Or pour y retrouver Perrine qui a demandé Florian de rentrer chez lui. Si Firmin, son deuxième prétendant est abasourdi par le départ de Florian, il risque va l'être encore plus avec l'annonce que va lui faire Perrine...

Nous nous envolerons ensuite vers la Creuse chez Olivier pas très en forme en ce petit matin. Et la situation qui se complique avec Corine, sa prétendante, le crispe un peu plus. Cette dernière reproche à Olivier son manque d’attention vis-a-vis-d'elle et la soirée karaoké de la veille n'a rien arrangé. Après avoir fait des efforts et pardonné l'attitude d'Olivier lors de cette soirée, Corinne espère un retour. Mais au petit déjeuner, Olivier semble plus adsorbé par son téléphone que par Corinne qui a le sentiment d'être inexistante et trempe seule sa mouillette... Une mise au point s'annonce et une décision sera prise...

Cap ensuite sur le Sud-Ouest dans le Lot-et-Garonne où nous allons retrouver Joris aux prises avec ses deux prétendantes : Karine et Élodie. Et ce matin, c'est deux humeurs, deux ambiances. Si Karine est en pleine forme, Élodie ne semble pas avoir bien dormi... En cause, des ronflements et des craquements provenant du lit de Joris... Ce dernier va donc devoir mettre les choses au clair avec Élodie puisque sa décision est prise...