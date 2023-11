"L'amour est dans le pré" lundi 6 novembre 2023 : voici ce qui va se passer dans la 12ème soirée sur M6 - Vidéo

Lundi 6 novembre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 12ème soirée de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette 12ème soirée de "L'amour est dans le pré", les agriculteurs qui ont eu la chance de trouver l'amour décollent de leurs fermes pour de nouvelles étapes de leurs aventures amoureuses. Pour certains, ce sera une immersion dans l'univers de leur moitié. Pour d'autres, ce sera le plongeon à deux en terre inconnue, l'occasion de tester leur relation naissante. Loin de leurs repaires habituels, nos amoureux vont-ils se perdre en chemin ?

L'épopée sentimentale et rurale du lundi soir débutera dans le Rhône chez Roméo dont l'aventure se poursuit avec Sophie qui a besoin de vitamines au petit matin après une première nuit à deux... Depuis le départ de Clotilde, Roméo et Sophie sont devenus inséparables. Mais l'heure du départ à sonnée pour Sophie et c'est le cœur et les bagages lourds qu'ils vont devoir se séparer pour la toute première fois.

C'est à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle que nous retrouverons Charles et Véronique qui s’apprêtent à aller passer quelques jours en amoureux en Finlande à Helsinki. Si Véronique appréhende son premier vol en avion, Charles aura les mots pour détendre sa belle au décollage... C'est sur les rives du lac Saimaa qu'ils vont avoir la surprise de continuer l'apprentissage de la natation avant de découvrir leur maison d'hôte en bois dans laquelle ils vont prendre leurs quartiers et partager un sauna.

Direction ensuite la Côte-d'Or où Julien va rencontrer la famille de l'élu de son cœur Thibault. C'est dans un gîte spécialement réservé pour le week-end que Thibault s'apprête à recevoir Julien après quelques jours de séparation. Si Julien semble à l'aise à l'idée de rencontrer la famille de Thibault, il ressent néanmoins du stress pour la rencontre avec la maman de ce dernier : « La maman, c'est le noyau [...] Il faut un minimum plaire à la maman, sinon t'es un peu game-over ». Mais auparavant, place au repas du soir préparé par Thibault qui va découvrir les exigences culinaires de Julien face à une salade qui n'est pas issue de l'agriculture française... Et ce ne sera pas le seul ingrédient qui va mettre le feu aux poudres...

Nous partirons ensuite dans le Lot-et-Garonne prendre des nouvelles de Christine avec son unique prétendant : Alain. Après le petit-déjeuner, Alain, très motivé, va aider Christine sur son exploitation où elle élève des chiens. Si Alain envoie beaucoup de message à Christine et essaie de nombreux rapprochements, cette dernière a du mal a exprimer ce qu'elle ressent pour Alain. Pour essayer de sonder son cœur et de donner une chance à Alain, Christine a décidé d'offrir une petite opération « lifting vestimentaire » à son invité pour le dîner dans un restaurant gastronomique qui est prévu pour la soirée. L'habit fait-il le moine ?

Direction ensuite le Portugal, destination ensoleillée pour laquelle Jean-Paul et Maria se sont envolés pour un week-end en amoureux. À peine atterris, ils semblent fins prêts à jouir de ce petit séjour « All Inclusive » mais seront-ils sur la même longueur d'ondes ? Si Jean-Paul propose de faire du bateau, de la planche à voile ou encore de la pêche, Maria, elle, souhaite plutôt bronzer au soleil, profiter de la piscine mais espère surtout un peu moins de goujaterie et plus d'attention... Le ton du séjour est donné ! Alors Jean-Paul sera-t-il capable et disposé de faire un effort ?

Nous retrouverons Patrice et Justine sur la route des vacances en direction du Pays-Basque pour quelques jours en amoureux. Après avoir posé ses cartons chez Patrice et mené la petite troupe à la baguette, le caractère de Justine a révélé quelques doutes chez notre agriculteur. Dans la voiture qui les mènent vers les vacances, ça sent plutôt la scène de ménage que la dolce vita... Et c'est dans une ambiance tout aussi maussade que le temps que Patrice et Justine arrivent à Biarritz. Patrice compte sur ce séjour pour aborder avec Justine les problèmes qu'il rencontre avec elle depuis son emménagement « J'ai l'impression qu'elle veut régenter toute la maison, qu'elle veut régenter ma vie. Aujourd'hui j'ai l'impression que cela ne va plus entre nous deux et je suis perdu ». La première ballade en bateau avec Justine sera-t-elle l'occasion de parler de la tempête qui couve pour repartir sur un long fleuve tranquille ?

Et enfin nous irons chez Joris dans le Lot-et-Garonne où un tout nouveau jour vient d'éclore en compagnie de Karine. Joris va pouvoir étrenner à deux pour la toute première fois sa terrasse après avoir baptisé aussi la chambre à coucher... Nous retrouverons ensuite Joris en région parisienne pour y découvrir l'univers de Karine. Après s'être revus tous les week-end depuis le séjour à la ferme, Karine constate que Joris est plus réservé qu'elle ne le pensait, ce qui la déstabilise parfois. Pour sa première visite amoureuse à Paris, Karine a vu les choses en grand et en très haut avec une ballade à Montmartre. Puis, ce sera la présentation officielle de Joris à la famille de Karine.