"L'amour est dans le pré" : extrait du portrait de Gilles, le doyen de la saison 19 - Vidéo

Lundi 8 janvier 2024 à partir de 21:10, Karine Le Marchand lancera la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans l'aventure.

En avant-première, découvrez le portrait de Gilles, dit « Gilou », 69 ans, ex éleveur et polyculture à la retraite. Gilles vit dans la région des Pays de la Loire.

Retraité depuis 4 ans, cet actif avec un A majuscule partage aujourd’hui son temps entre prendre soin d’une portion réduite de son troupeau le matin et une myriade d’autres activités le reste du temps. Ses préférées : plumer ses amis au Trut, le jeu de cartes local ou enflammer les pistes de danse de la région au cours de repas dansant accueillant parfois jusqu’à 500 personnes !

Joyeux, espiègle et doté d’un sacré bagout, “Gillou” est un personnage fleuri comme ses chemises qui a toujours eu la côte auprès de la gent féminine. Son premier amour lui a apporté trois merveilleuses filles dont il est très fier. Son deuxième, avec Françoise : 15 années d’un mariage amoureux et heureux.

Veuf depuis 19 mois, Gilles cherche aujourd’hui la dernière femme de sa vie et une fois n’est pas coutume, a remis son destin entre les mains de L’amour est dans le pré pour l’y aider. Car à son âge, difficile de faire des rencontres dans ce petit coin des Pays- de-la-Loire !

Épanoui et plein d’énergie, Gilles espère grâce à l’émission vibrer à nouveau, voyager et partager comme un jeune couple. Et en cas de panne mécanique ne vous inquiétez pas mesdames, notre célibataire de 69 ans a tout ce qu’il faut pour “se shooter”. “On essaye de faire pour le mieux, j’ai envie qu’elle revienne hein !”

Si vous craquez pour Gilles, envoyez dès maintenant vos courriers assortis de photos récentes ou d’une vidéo à l’adresse suivante :

L’amour est dans le pré

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 2