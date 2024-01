"L'amour est dans le pré" lundi 8 janvier 2024 : voici les 5 agriculteurs dont M6 va diffuser les portraits - Vidéo

Lundi 8 janvier 2024 à 21:10, Karine Le Marchand lancera sur M6 la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans la quête de l'amour.

Cette 19ème saison, "L’amour est dans le pré" suivra les aventures de deux femmes et de treize hommes, âgés entre 26 et 69 ans. Leurs histoires sont singulières. Leurs accents aussi. Tous se rejoignent en revanche sur un point : une irrépressible envie de (re) tomber amoureux.

Durant plusieurs semaines, nos 15 agriculteurs·trices vont se confier sans tabou auprès de Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours sentimental, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et leurs peurs. L’objectif : se présenter aux téléspectateurs et encourager celles et ceux qui en ressentiraient l’envie à leur écrire.

Où que vous soyez, devant votre télé ou sur votre portable en différé : regardez bien ces portraits. Écoutez-les attentivement. Faites les circuler à vos proches, à vos voisins, à vos collègues… et si d’aventure vous sentiez que votre cœur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour.

Voici les agriculteurs que vous allez découvrir au cours de cette première soirée des portraits.

Gilles // Pays-de-la-Loire

Retraité depuis 4 ans, cet actif avec un A majuscule partage aujourd’hui son temps entre prendre soin d’une portion réduite de son troupeau le matin et une myriade d’autres activités le reste du temps. Ses préférées : plumer ses amis au Trut, le jeu de cartes local ou enflammer les pistes de danse de la région au cours de repas dansant accueillant parfois jusqu’à 500 personnes !

Joyeux, espiègle et doté d’un sacré bagout, “Gillou” est un personnage fleuri comme ses chemises qui a toujours eu la côte auprès de la gent féminine. Son premier amour lui a apporté trois merveilleuses filles dont il est très fier. Son deuxième, avec Françoise : 15 années d’un mariage amoureux et heureux.

Veuf depuis 19 mois, Gilles cherche aujourd’hui la dernière femme de sa vie et une fois n’est pas coutume, a remis son destin entre les mains de L’amour est dans le pré pour l’y aider. Car à son âge, difficile de faire des rencontres dans ce petit coin des Pays- de-la-Loire !

Épanoui et plein d’énergie, Gilles espère grâce à l’émission vibrer à nouveau, voyager et partager comme un jeune couple. Et en cas de panne mécanique ne vous inquiétez pas mesdames, notre célibataire de 69 ans a tout ce qu’il faut pour “se shooter”. “On essaye de faire pour le mieux, j’ai envie qu’elle revienne hein !”

Valentin // Normandie

Tendre gaillard répondant au plus romantique des prénoms, Valentin est un jeune homme courageux et qui en veut. Chef d’exploitation à seulement 26 ans, il a toujours baigné dans l’agriculture. Pas par ses parents qui n’étaient pas agriculteurs. Mais via son oncle et sa grand-mère. Il est aujourd’hui à la tête de l’exploitation familiale et d’un troupeau de 85 vaches pour lesquelles il est toujours au garde à vous.

Sensible, Valentin a mis sa vie sentimentale en sourdine très, tôt, à 19 ans. Le déclencheur : la disparition brutale de son papa dans un accident de la route. Dévasté, Valentin s’est peu à peu oublié, se réfugiant dans le travail pour oublier sa peine. Depuis, sa mère a déménagé et refait sa vie. Lui a recommencé à sortir et s’octroyer des vacances, mais reste encore bloqué parmi les fantômes du passé. Joyeux, gentil et généreux, “Tintin” rêve aujourd’hui de passer outre ses blocages pour enfin reprendre sa vie d’homme.

Fêtard, rigolo et entouré d’une foule d’amis, de sa sœur et de sa grand-mère qui voudraient tous le voir en couple, ce fan des années 80 a beaucoup d’atouts pour rendre une femme heureuse. Ne lui manque que la bienveillance d’une Valentine pour attraper à nouveau la maladie d’amour. Et pour chanter en harmonie la chanson préférée de tout jeune homme de 26 ans (non) : Les lacs du Connemara.

Manuela // Centre-Val de Loire

Notaire associée et directrice d’une ancienne école de notariat, Manuela a troqué sa tenue de maitre pour celle de maitre cocotte il y a tout juste 4 ans ! Aujourd’hui, elle dirige un monde merveilleux fait de plumes, de becs et de cocoricos, où cohabitent près de 25 espèces rares de poules de luxe, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Son nouveau quotidien à 50 ans : prendre soin de ses 300 pensionnaires, construire des poulaillers dans les écoles et les EHPADS, et donner des conférences sur les gallinacés. Et elle adore ça !

Qualifiée par elle-même d’“indragable”, Manuela cache derrière son sourire et son caractère fonceur un important manque de confiance en elle. Alors deux amies de la fac de droit ont décidé de lui venir en aide en l’inscrivant à l’émission.

Attirée par des hommes intelligents mais souvent plus âgés, notre poulaillère souhaite aujourd’hui changer son schéma amoureux pour retrouver confiance en l’amour. Malgré deux longues relations de 8 ans, elle n’a jamais vécu avec ses ex-compagnons et compte faire les choses différemment avec son futur amoureux. Ses critères : un homme gentil, souriant, aimant, bienveillant, capable de mettre des bottes pour l’aider comme d’aller se promener ou diner au restaurant avec elle. Surtout : entre 48 et 58 ans. Car après plusieurs déceptions, “il est peut-être temps de se calmer sur les écarts d’âge”

Pascal // Nouvelle-Aquitaine

Toujours fourré chez son grand-père éleveur, Pascal est tombé dans la marmite de l’agriculture dès son enfance. Parti de rien, ce quinquagénaire haut en couleurs a monté son affaire de ses mains, y consacrant ses jours et ses nuits. Près de 34 ans d’un travail acharné qui lui ont même offert un doux surnom : “Bobosse”. Mais les choses pourraient bien changer.

À 4 ans de la retraite, notre bourreau de travail est aujourd’hui prêt à lever le pied. Très entouré, Pascal peut maintenant compter sur de nombreux amis pour lui prêter main forte. C’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Serge, qui est à l’origine de son inscription à l’émission.

Simple, souriant, mais aussi authentique et très taquin, Pascal est un grand timide qui cache son jeu et ses blessures derrière un humour décapant. Celle de n’avoir eu qu’une seule relation de toute sa vie, achevée en 2014. Celle ensuite d’un combat contre l’alcoolisme qui l’a un temps fait passer près du pire. Sobre depuis 5 ans, c’est maintenant lui qui aide ceux dans sa situation à s’en sortir.

Et pour laisser définitivement cette partie de sa vie derrière lui, notre célibataire est aujourd’hui à la recherche d’une femme pleine de joie de vivre, gentille, souriante, entre 50 et 60 ans, qui voudrait l’aider à rattraper le temps perdu. Malgré ses 58 ans, Pascal n’a pas peur de le dire : il cherche la femme de sa vie !

Brice // Nouvelle-Aquitaine

Surfeur passionné, Brice glisse sur les vagues de la Nouvelle-Aquitaine. Ancien professeur de tennis, au Club Med, ce charmant célibataire s’est reconverti il y a deux ans pour donner plus de sens à sa vie. Il est aujourd’hui saunier, c’est- dire exploitant d’un marais salant. Attaché aux valeurs des anciens, Brice n’utilise que des instruments d’époque et s’occupe de ses 20 espaces de production à la main.

Entre le surf, le tennis, le Club Med, son humour et son dynamisme, on pourrait croire que notre célibataire cumule les relations avec et sans lendemain. Ne vous méprenez pas : c’est tout l’inverse. Grand timide et nul en drague, Brice n’a jamais connu de relation sérieuse. Sa dernière amourette remonte à il y a deux ans. Depuis, c’est le point mort. Tétanisé par sa peur d’aborder les femmes, Brice rougit à la moindre occasion, préférant se cacher derrière son humour pour masquer son malaise.

Avec L’amour est dans le pré, notre saunier espère surmonter ses inhibitions pour enfin toucher du doigt une vraie relation. Son plus grand rêve : une femme dans la trentaine, sportive et un peu aventurière, qui comme lui souhaiterait fonder une famille : son “unique pensée du lever au coucher”.

