"L'amour est dans le pré" : extrait du portrait de Brice de la saison 19 - Vidéo

Lundi dernier, Karine Le Marchand vous a proposé dans la première soirée de diffusion des portrait de "L'amour est dans le pré" de découvrir Brice. Si vous n'étiez pas devant votre écran, voici un extrait de son portrait.

Surfeur passionné, Brice glisse sur les vagues de la Nouvelle-Aquitaine. Ancien professeur de tennis, au Club Med, ce charmant célibataire s’est reconverti il y a deux ans pour donner plus de sens à sa vie. Il est aujourd’hui saunier, c’est- dire exploitant d’un marais salant. Attaché aux valeurs des anciens, Brice n’utilise que des instruments d’époque et s’occupe de ses 20 espaces de production à la main.

Entre le surf, le tennis, le Club Med, son humour et son dynamisme, on pourrait croire que notre célibataire cumule les relations avec et sans lendemain. Ne vous méprenez pas : c’est tout l’inverse. Grand timide et nul en drague, Brice n’a jamais connu de relation sérieuse. Sa dernière amourette remonte à il y a deux ans. Depuis, c’est le point mort. Tétanisé par sa peur d’aborder les femmes, Brice rougit à la moindre occasion, préférant se cacher derrière son humour pour masquer son malaise.

Avec L’amour est dans le pré, notre saunier espère surmonter ses inhibitions pour enfin toucher du doigt une vraie relation. Son plus grand rêve : une femme dans la trentaine, sportive et un peu aventurière, qui comme lui souhaiterait fonder une famille : son “unique pensée du lever au coucher”.

